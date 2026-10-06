24 Канал рассказывает , как снимали один из первых фильмов ужасов, о котором говорят и по сей день.

"Психо"

Год: 1960

Жанр: психологический хоррор, триллер, детектив

Режиссер: Альфред Хичкок

IMDb: 8,5

О чем фильм "Психо"



Фильм "Психо" / Фото imdb



Секретарша Мэрион Крейн похищает с работы большую сумму денег и сбегает из города. Из-за сильного ливня она останавливается в почти пустом мотеле "Бейтс Мотель", которым управляет застенчивый Норман Бейтс.

Норман кажется просто немного странным парнем с очень сложными отношениями с матерью. Но это именно тот случай, когда фраза "немного странный сосед" очень быстро перестает отражать масштаб проблемы.

Студия не хотела его снимать

"Психо" создали по роману Роберта Блоха 1959 года. Хичкок настолько заинтересовался книгой, что анонимно приобрел права примерно за 9 тысяч долларов. Paramount при этом проект не вдохновил: в студии историю считали слишком отталкивающей и рискованной для широкой аудитории.

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Поэтому Хичкок фактически профинансировал фильм сам и отказался от привычного режиссерского гонорара в обмен на долю прав. Бюджет в итоге составил примерно 810 тысяч долларов – очень скромно для известного режиссера того времени. Фильм стал одним из самых больших финансовых успехов в его карьере.

Почему "Психо" черно-белый

В 1960 году цветное кино уже давно не было редкостью. Но Хичкок намеренно снял "Психо" в черно-белом формате.

Причин было несколько: это удешевляло производство, а главное – режиссер считал, что знаменитая сцена в душе с красной кровью будет слишком жестокой для цензоров и публики.

Самую известную сцену снимали целую неделю

Убийство в душе длится примерно 45 секунд, но для него было сделано 78 дублей и 52 монтажных склейки. На съемки ушла целая неделя.

И при этом Хичкок фактически не показывает, как нож воходит в тело. Монтаж, движения, звук и реакция Джанет Ли заставляют мозг зрителя самостоятельно дорисовать то, чего на экране нет.

Для одного кадра нож даже поднесли к телу с небольшим количеством "крови" на кончике, а затем отснятый материал пустили в обратном направлении, создав иллюзию удара.

Кровь на самом деле была шоколадом



Фильм "Психо" / Фото imdb



В качестве крови использовали разбавленный шоколадный сироп Hershey's. В черно-белом кадре он имел нужную густоту и выглядел убедительнее многих специальных смесей.

А звук ударов ножа создавали вовсе не на людях – команда экспериментировала с различными продуктами и в итоге использовала, в частности, дыню касаба и кусок мяса.

А музыки в душе могло вообще не быть

Хичкок сначала не хотел музыки в сцене убийства. Композитор Бернард Херрманн все равно написал вот тот самый пронзительный мотив для струнных и показал его режиссеру.

Результат мы знаем: несколько резких движений смычка превратились в звук, который даже люди, никогда не смотревшие "Психо", узнают примерно за две секунды. Весь саундтрек Херрманна записали исключительно на струнных инструментах.

Зрителям запрещали опаздывать

Режиссер настаивал, чтобы после начала "Психо" зрителей больше не пускали в зал. Для 1960 года это было необычно: зрители часто заходили на фильм посреди сеанса и оставались до момента, который уже видели.

Хичкок боялся, что опоздавшие будут требовать увидеть Джанет Ли, которая была главной звездой рекламной кампании. Поэтому возле кинотеатров буквально предупреждали: после начала сеанса – никаких входов. Так одна рекламная кампания фактически помогла изменить саму культуру походов в кино.

И даже унитаз стал небольшим скандалом

Сегодня это звучит абсурдно, но "Психо" считают одним из первых больших американских фильмов, где показали смыв туалета. Для консервативного Голливуда начала 60-х даже это считалось несколько непристойным.

Спустя десятилетия "Психо" остается одним из самых влиятельных триллеров в истории. В рейтинге Sight and Sound 2022 года он занял 31-е место среди лучших фильмов всех времен по результатам голосования критиков.

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