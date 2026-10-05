Фильм вышел более 60 лет назад, но образ Холли Голайтли до сих пор копируют, "Moon River" узнают с первых нот, а утренний Нью-Йорк с первых кадров кажется более романтичным, чем он, вероятно, был на самом деле. 24 Канал рассказывает, как снимали один из самых известных фильмов.

"Завтрак у Тиффани"

Год: 1961

Жанр: романтическая комедия, драма

Режиссер: Блейк Эдвардс

IMDb: 7,5

О чем фильм "Завтрак у Тиффани"



Фильм "Завтрак у Тиффани" / Фото imdb



Холли Голайтли живет в Нью-Йорке, ходит на вечеринки, мечтает удачно выйти замуж и старается не слишком серьезно относиться ни к мужчинам, ни к жизни.

Все немного усложняется, когда по соседству поселяется писатель Пол Варжак. Дальше – чувства, страх привязанности и классическое "я абсолютно независимый человек", которое в романтическом кино обычно держится примерно до финальных титров. Фильм снят по повести Трумэна Капоте 1958 года.

Капоте хотел видеть совсем не Одри Хепберн

Сегодня отделить Холли Голайтли от Одри почти невозможно. Но сам Трумэн Капоте хотел, чтобы героиню сыграла Мэрилин Монро.

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У Paramount были другие планы – студия сделала ставку на Хэпберн. Сама актриса тоже сомневалась, ведь эксцентричная и довольно провокационная Холли была совсем не похожа на нее. В итоге эта роль стала одной из самых известных в карьере актрисы.

Пятая авеню просыпалась вместе с Одри

Съемки начались 2 октября 1960 года. В Нью-Йорке съемочная группа работала всего около восьми дней, а большую часть интерьеров затем снимали уже на студии Paramount в Голливуде.

Знаменитую начальную сцену у Tiffany & Co. снимали ранним утром на Пятой авеню. За камерой собрались сотни зрителей, поэтому даже Хэпберн нервничала.

А сам Tiffany пошел навстречу кинематографистам настолько, что "Завтрак у Тиффани" стал первым фильмом, которому разрешили снимать внутри знаменитого магазина. Ради съемок магазин даже открыли в воскресенье.

То самое черное платье



Фильм "Завтрак у Тиффани" / Фото imdb



Отдельной звездой фильма стала мода. Образы Хэпберн создавали в сотрудничестве с Юбером де Живанши, а черное платье из первых кадров превратилось в один из самых известных нарядов в истории кино.

По данным автора книги о создании фильма Сэма Вассона, Хэпберн сама настаивала на наряде от Givenchy.

Одного кота было недостаточно

Безымянного кота Холли на самом деле сыграли как минимум девять разных кошек. А сцену, в которой героиня выбрасывает кота из такси под дождем, Хепберн называла одной из самых неприятных для себя за весь фильм.

"Moon River" могла бы и не стать легендой



Фильм "Завтрак у Тиффани" / Фото imdb



Музыку написал Генри Манчини, а слова к "Moon River" – Джонни Мерсер. Песня стала настолько важной частью образа Холли, что теперь сложно представить фильм без сцены, где Хэпберн поет ее с гитарой.

На "Оскаре" 1962 года картина получила две награды – за музыку и за лучшую оригинальную песню "Moon River". Сама Хэпберн была номинирована как лучшая актриса.

Кстати, актриса взялась за роль всего через несколько месяцев после рождения своего первого сына Шона. На съемки в Нью-Йорк она приехала вместе с мужем, ребенком и няней.

Ранее мы уже рассказывали о том, как снимали другой известный фильм с Одри Хепберн.