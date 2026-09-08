24 Канал хочет рассказать вам о том, как снимался фильм, и поделиться интересными фактами об этой любимой миллионами картине.

"Римские каникулы"

Фильм "Римские каникулы" / Фото IMDB



Год: 1953

Жанр: романтическая комедия

IMDb: 8,0

В ролях: Одри Хэпберн, Грегори Пек, Эдди Альберт.

Бюджет: около 1,5 миллиона долларов по оценке IMDb; производственные документы Paramount при этом указывают окончательную стоимость около 2,09 миллиона долларов.

Что фильм "Римские каникулы" рассказывает

Принцесса Анна приезжает в Рим с официальным визитом, но жизнь по королевскому протоколу быстро надоедает. Однажды вечером она сбегает из резиденции и случайно знакомится с американским журналистом Джо Брэдли.

Джо сначала видит в ней возможность получить сенсационный материал, но довольно быстро план "сделать эксклюзив" превращается в совместную прогулку по городу. И тут, как это часто бывает в кино, журналист вдруг влюбляется в Анну. Ну кто бы мог подумать.

Как снимали фильм "Римские каникулы"



Как снимали фильм "Римские каникулы" / Фото IMDB



Уильям Вайлер настаивал на том, чтобы фильм снимали непосредственно в Риме, а не воссоздавали его на голливудских декорациях. В результате герои действительно ездят по улицам города, гуляют по Испанской лестнице, появляются у Колизея, фонтана Треви и "Уста правды". Часть интерьеров снимали на студии Cinecittà.

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Изначально студия хотела цветной фильм, но съемки в Риме оказались слишком дорогими. Поэтому "Римские каникулы" сняли в черно-белом формате – решение, которое сегодня выглядит не как вынужденная экономия, а как часть стиля.

Кстати, производство и без того вышло за первоначальные рамки: IMDb отмечает, что фильм примерно на 700 тысяч долларов превысил бюджет.

Одри Хепберн могла вообще не получить роль



Интересные факты о фильме "Римские каникулы" / Фото IMDb



На момент съемок Хэпберн еще не была той самой Одри Хэпберн, которую сегодня узнают даже люди, никогда не смотревшие старое кино. Она прошла кинопробы, причем режиссер попросил оператора не выключать камеру после команды "Стоп".

Именно эти спонтанные кадры помогли Вайлеру убедиться, что перед ним нужная актриса. "Римские каникулы" стали ее первой большой американской ролью – и практически мгновенно превратили Хэпберн в звезду.

А Грегори Пек после завершения съемок даже настоял, чтобы имя Хэпберн вынесли над названием фильма, поскольку был уверен, что она получит "Оскар". И, что особенно неприятно для всех скептиков, он оказался прав.

Интересные факты о фильме "Римские каникулы"





Фильм "Римские каникулы" / Фото IMDB

Хепберн получила "Оскар" за лучшую женскую роль – это была ее первая номинация и первая победа. Фильм в целом получил три "Оскара".

Лента была номинирована на 10 "Оскаров".

Сценарий писали Далтон Трамбо, Джон Дайтон и Иэн Маклеллан Гантер. Из-за голливудского черного списка Трамбо сначала не был указан в титрах, а Академия официально вернула ему авторство уже в 1993 году.

Сцена у "Колодца правды" стала знаменитой благодаря импровизации Грегори Пека: он спрятал руку в рукаве, напугав Хэпберн. Ее реакция в фильме была настоящей.

На балу принцессы снялись представители настоящей итальянской знати, которые согласились отдать свои гонорары на благотворительность.

Фильм стал первой голливудской картиной, которую полностью снимали и монтировали в Италии.

Кстати, ранее мы уже так же разбирали "Зеленую милю" – собрали интересные детали о фильме, его создании и фактах, которые остаются за кадром.