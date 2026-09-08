24 Канал хоче розповісти вам як знімали фільм та цікаві факти про улюблену мільйонами стрічку.

"Римські канікули"

Фільм "Римські канікули" / Фото IMDB



Рік: 1953

Жанр: романтична комедія

IMDb: 8,0

У ролях: Одрі Гепберн, Ґреґорі Пек, Едді Альберт.

Бюджет: близько 1,5 мільйона доларів за оцінкою IMDb; виробничі документи Paramount при цьому вказують фінальну вартість близько 2,09 мільйона доларів.

Про що фільм "Римські канікули"

Принцеса Анна приїжджає до Риму з офіційним візитом, але життя за королівським протоколом швидко набридає. Одного вечора вона тікає з резиденції й випадково знайомиться з американським журналістом Джо Бредлі.

Джо спочатку бачить у ній можливість отримати сенсаційний матеріал, але досить швидко план «зробити ексклюзив» перетворюється на спільну прогулянку містом. І тут, як це часто буває в кіно, журналіст раптом закохується в Анну. Ну хто б міг подумати.

Як знімали фільм "Римські канікули"



Як знімали фільм "Римські канікули" / Фото IMDB



Вільям Вайлер наполягав, щоб фільм знімали безпосередньо в Римі, а не будували його на голлівудських декораціях. У результаті герої справді їздять вулицями міста, гуляють Іспанськими сходами, з'являються біля Колізею, фонтану Треві та "Вуст правди". Частину інтер'єрів знімали на студії Cinecittà.

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Спочатку студія хотіла кольоровий фільм, але зйомки в Римі виявилися занадто дорогими. Тому "Римські канікули" зробили чорно-білими – рішення, яке сьогодні виглядає не як вимушена економія, а як частина стилю.

До речі, виробництво й без того вийшло за початкові рамки: IMDb зазначає, що фільм приблизно на 700 тисяч доларів перевищив бюджет.

Одрі Гепберн могла взагалі не отримати роль



Цікаві факти про фільм "Римські канікули" / Фото IMDB



На момент зйомок Гепберн ще не була тією самою Одрі Гепберн, яку сьогодні впізнають навіть люди, котрі ніколи не дивилися старе кіно. Вона пройшла кінопроби, причому режисер попросив оператора не вимикати камеру після команди "Стоп".

Саме ці спонтанні кадри допомогли Вайлеру переконатися, що перед ним потрібна акторка. "Римські канікули" стали її першою великою американською роллю – і практично миттєво перетворили Гепберн на зірку.

А Грегорі Пек після завершення зйомок навіть наполіг, щоб ім'я Гепберн винесли над назвою фільму, оскільки був упевнений, що вона отримає "Оскар". І, що особливо неприємно для всіх скептиків, він мав рацію.

Цікаві факти про фільм "Римські канікули"





Фільм "Римські канікули" / Фото IMDB

Гепберн отримала "Оскар" за найкращу жіночу роль – це була її перша номінація і перша перемога. Фільм загалом отримав три "Оскари".

Стрічка була номінована на 10 "Оскарів".

Сценарій писали Далтон Трамбо, Джон Дайтон та Ієн Маклеллан Гантер. Через голлівудський чорний список Трамбо спочатку не був зазначений у титрах, а Академія офіційно повернула йому авторство вже у 1993 році.

Сцена біля "Вуст правди" стала знаменитою завдяки імпровізації Грегорі Пека: він сховав руку в рукаві, налякавши Гепберн. Її реакція у фільмі була справжньою.

На балі принцеси знялися представники справжньої італійської знаті, які погодилися віддати свої гонорари на благодійність.

Фільм став першою голлівудською картиною, яку повністю знімали та обробляли в Італії.

До слова, раніше ми вже так само розбирали "Зелену милю" – зібрали цікаві деталі про фільм, його створення та факти, які залишаються за кадром.