Индийский боевик режиссера Кодури Шрисайла Шри Раджамули снимали летом 2021 года. В сцене возле Мариинского дворца приняли участие 300 актеров, оркестр и более 50 танцовщиков.
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Хореографиней-постановщицей на площадке стала украинка Елена Шоптенко, а вторым хореографом стал Макс Леонов. Украинскую локацию можно увидеть на 52-й минуте фильма.
Что известно о фильме "Вставай. Гарчи. Протестируй", который сняли в Киеве до войны
Известно, что бюджет ленты составил 56 миллионов долларов. Организацией съемочного процесса в Киеве занималась украинская кинокомпания 435 FILMS.
В картине изображены события 1920-х годов, когда два революционера начинают борьбу за свою страну.
"Вставай. Гарчи. Протестируй" / Скриншоты из фильма
Украина в фильмах Голливуда
Кстати, Украину часто упоминали в голливудских фильмах. Точнее, гораздо больше, чем вы могли себе представить. Наверное, вы помните о Джейсоне Стейтеме, который разгоняет на авто по полям Украины, или покоряющей местные горы Джеки Чана. Даже Том Круз приезжал в Киев, чтобы примерить локации своего фильма по франшизе "Миссия невыполнима".
Фильмы и сериалы, которые снимали в Киеве:
- "Чернобыль";
- "Земля будущего: Мир вне";
- "Последний наемник";
- "Наследие лжи";
- "Перемирие".
К тому же интересно, что в Голливуде не прочь добавлять в фильмы украинской музыки. В голливудских лентах можно услышать следующие композиции:
- "Щедрик" Николая Леонтовича в комедии "Один дома"
- Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки в ленте "Шпионка"
- Пение хора "Гомон" в сериале "Чернобыль"
- "Шо из-под дуба" ДахаБраха в сериале "Фарго"
- Песни Цветы Цисик в таких фильмах: "Ты озаряешь мою жизнь", "Виз", "Один-единственный", "Круг двух", "Деловая девушка".
Напомним, сегодня в Украине снимается документальное кино о войне России против Украины. Недавно также "Мариуполис 2" убитого в Мариуполе режиссера Мантаса Кведаравичюса представили в Каннах, где он получил награду от жюри "Золотой глаз".