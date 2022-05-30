Индийский боевик режиссера Кодури Шрисайла Шри Раджамули снимали летом 2021 года. В сцене возле Мариинского дворца приняли участие 300 актеров, оркестр и более 50 танцовщиков.

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Хореографиней-постановщицей на площадке стала украинка Елена Шоптенко, а вторым хореографом стал Макс Леонов. Украинскую локацию можно увидеть на 52-й минуте фильма.

Что известно о фильме "Вставай. Гарчи. Протестируй", который сняли в Киеве до войны

Известно, что бюджет ленты составил 56 миллионов долларов. Организацией съемочного процесса в Киеве занималась украинская кинокомпания 435 FILMS.

В картине изображены события 1920-х годов, когда два революционера начинают борьбу за свою страну.

"Вставай. Гарчи. Протестируй" / Скриншоты из фильма

Украина в фильмах Голливуда

Кстати, Украину часто упоминали в голливудских фильмах. Точнее, гораздо больше, чем вы могли себе представить. Наверное, вы помните о Джейсоне Стейтеме, который разгоняет на авто по полям Украины, или покоряющей местные горы Джеки Чана. Даже Том Круз приезжал в Киев, чтобы примерить локации своего фильма по франшизе "Миссия невыполнима".

Фильмы и сериалы, которые снимали в Киеве:

"Чернобыль";

"Земля будущего: Мир вне";

"Последний наемник";

"Наследие лжи";

"Перемирие".

К тому же интересно, что в Голливуде не прочь добавлять в фильмы украинской музыки. В голливудских лентах можно услышать следующие композиции:

"Щедрик" Николая Леонтовича в комедии "Один дома"

Dancing Lasha Tumbai Верки Сердючки в ленте "Шпионка"

Пение хора "Гомон" в сериале "Чернобыль"

"Шо из-под дуба" ДахаБраха в сериале "Фарго"

Песни Цветы Цисик в таких фильмах: "Ты озаряешь мою жизнь", "Виз", "Один-единственный", "Круг двух", "Деловая девушка".

Напомним, сегодня в Украине снимается документальное кино о войне России против Украины. Недавно также "Мариуполис 2" убитого в Мариуполе режиссера Мантаса Кведаравичюса представили в Каннах, где он получил награду от жюри "Золотой глаз".