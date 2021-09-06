Студия Disney снимет драматический сериал о Карле Лагерфельде – креативном директоре Chanel

На сервисе Disney Plus выйдет новый сериал "Кайзер Карл", основанный на биографии великого дизайнера и креативного директора Chanel и Fendi. Продюсированием проекта будет заниматься французская компания Gaumont.

Что известно о сериале "Кайзер Карл"

Съемочный процесс сериала будет проходить во Франции. Всего планируют выпустить 6 эпизодов. Дата выхода и актерский состав пока не уточняются. В основу сериала ляжет одноименная книга Рафаэля Бакке.

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Каким будет сюжет проекта

История охватит жизнь Лагерфельда и проведет нас путем от 1972 года до получения статуса наследника Габриэль Шанель.

Сериал покажет, как Лагерфельд стремился стать преемником Коко Шанель и расскажет об отношениях и истории любви с Жаком де Башер.

Также создатели сериала намерены осветить тему вражды между Лагерфельдом и Ивом Сен-Лораном и Пьером Берже.

Стоит отметить, что к работе над проектом также привлекли самого автора оригинальной книги "Кайзер Карл".

Мы почувствовали, что история Лагерфельда не получала должного внимания до сих пор и мы с нетерпением ждем возможности поделиться ею с нашими зрителями,

– заявил президент The Walt Disney Company в регионе Европа, Ближний Восток и Африка Ян Коппен.

Родился Карл Лагерфельд в Гамбурге 10 сентября 1933 года в богатой, благополучной семье банковского служащего Отто Лагерфельдта. Умер дизайнер в 2019 году в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы.