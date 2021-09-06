Що відомо про серіал "Кайзер Карл"

Знімальний процес серіалу проходитиме у Франції. Всього планують випустити 6 епізодів. Дата виходу і акторський склад наразі не уточнюються. В основу серіалу ляже однойменна книга Рафаеля Бакке.

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Яким буде сюжет проєкту

  • Історія охопить життя Лагерфельда та проведе нас шляхом від 1972 року до отримання статусу спадкоємця Габріель Шанель.
  • Серіал покаже, як Лагерфельд прагнув стати наступником Коко Шанель та розповість про стосунки й історію любові з Жаком де Башер.
  • Також творці серіалу мають намір висвітлити тему ворожнечі між Лагерфельдом та Івом Сен-Лораном і П'єром Берже.

Варто зазначити, що до роботи над проєктом також залучили самого автора оригінальної книги "Кайзер Карл".

Ми відчули, що історія Лагерфельда не отримувала належної уваги досі і ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися нею з нашими глядачами,
– заявив президент The Walt Disney Company у регіоні Європа, Близький Схід і Африка Ян Коппен.