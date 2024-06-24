Смогли обмануть время: как сейчас выглядят главные актрисы сериала "Секс в большом городе"

В 1998 году компания HBO выпустила сериал "Секс в большом городе". Он стал популярным во всем мире, ведь история о жизни четырех разных подруг полюбилась зрителям. Впоследствии, в 2021 году, состоялась премьера сиквела, который получил название "И просто так...". Сейчас, кстати, продолжается работа над третьим сезоном, который планируется на 2025 год.

Актрис, которые исполнили главные роли в сериале, до сих пор можно увидеть в кино. Прошло уже много лет после премьеры "Секса в большом городе", поэтому они, конечно, изменились. Как сейчас выглядят сериальные подруги, покажет Кино 24.

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Сара Джессика Паркер – Кэрри Брэдшоу

Сара Джессика Паркер / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма актрисы

Ким Кэтролл – Саманта Джонс

Ким Кэтролл / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма актрисы

Кристин Дэвис – Шарлотта Йорк

Кристин Дэвис / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма актрисы

Синтия Никсон – Миранда Хоббс

Синтия Никсон / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма актрисы

О чем сериал "Секс в большом городе"

Кэрри Брэдшоу живет в Нью-Йорке и имеет собственную колонку в журнале, которая называется "Секс в большом городе". Она дружит с тремя прекрасными женщинами: Самантой Джонс, Мирандой Хоббс и Шарлоттой Йорк. Зрители наблюдают за постоянными встречами и жизненными ситуациями четырех подруг, в том числе и за их отношениями с мужчинами. У всех, кстати, разные взгляды на любовь.

"Секс в большом городе": смотрите онлайн трейлер сериала

Если вы в поиске интересного сериала, то советуем посмотреть "Секс в большом городе". Заметьте, как главные актрисы выглядели тогда и как изменились за годы.