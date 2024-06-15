Актеры и актрисы, которые сыграли главные роли в сериале, успели полюбиться людям. Конечно, сейчас они выглядят уже не так, как раньше. Как изменились любимые знаменитости, смотрите в материале Кино 24.
Кстати 5 актеров, которые пошли на кардинальные изменения ради роли в кино
Как изменились актеры и актрисы сериала "Девочки Гилмор"
Лорен Хелен Грэм – Лорелей Гилмор
Лорен Хелен Грэм / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма gilmoregirls и из инстаграма актрисы
Алексис Бледел – Рори Гилмор
Алексис Бледел / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма gilmoregirls, Getty Images
Джаред Падалеки – Дин
Джаред Падалеки / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма актера
Скотт Паттерсон – Люк Дэйнс
Скотт Паттерсон / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма gilmoregirls, Getty Images
Мелисса Маккарти – Сьюки
Мелисса Маккарти / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма актрисы
Майло Вентимилья – Джесс Мариано
Майло Вентимильян / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма gilmoregirls и из инстаграма актера
О чем сериал "Девочки Гилмор"
В сериале рассказывается о жителях небольшого городка, который расположен в штате США Коннектикут. Зрители, в частности, узнают о жизни семьи Гилмор. Лорелей одна воспитывает свою дочь Рори. Девушка учится в престижной школе, чтобы потом поступить в желанный Гарвардский университет.
В течение семи сезонов люди наблюдают за отношениями матери и дочери, за их будничными проблемами, за взрослением Рори. В семье также есть родители Лорелей, Ричард и Эмили, с которыми часто происходят конфликты.
Сериал "Девочки Гилмор": смотрите онлайн трейлер сериала
Если вы еще не смотрели такой невероятный сериал, искренне советуем это сделать. А поклонники, надеемся, заметили, как изменились актеры и актрисы.