Актори та акторки, які зіграли головні ролі у серіалі, встигли полюбитися людям. Звичайно, зараз вони виглядають вже не так, як раніше. Як змінилися улюблені знаменитості, дивіться у матеріалі Кіно 24.

До речі 5 акторів, які пішли на кардинальні зміни заради ролі в кіно

Як змінилися актори та акторки серіалу "Дівчата Гілмор"

Лорен Гелен Грем – Лорелей Гілмор

Лорен Гелен Грем / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму gilmoregirls та з інстаграму акторки

Алексіс Бледел – Рорі Гілмор

Алексіс Бледел / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму gilmoregirls, Getty Images

Джаред Падалекі – Дін

Джаред Падалекі / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму актора

Скотт Паттерсон – Люк Дейнс

Скотт Паттерсон / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму gilmoregirls, Getty Images

Мелісса Маккарті – Сьюкі

Мелісса Маккарті / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму акторки

Майло Вентімілья – Джесс Маріано

Майло Вентімільян / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму gilmoregirls та з інстаграму актора

Про що серіал "Дівчата Гілмор"

У серіалі розповідається про жителів невеличкого містечка, яке розташоване у штаті США Коннектикут. Глядачі, зокрема, дізнаються про життя сім'ї Гілмор. Лорелей одна виховує свою дочку Рорі. Дівчина вчиться у престижній школі, аби потім вступити в омріяний Гарвардський університет.

Протягом семи сезонів люди спостерігають за стосунками матері та доньки, за їхніми буденними проблемами, за дорослішанням Рорі. У родині також є батьки Лорелей, Річард та Емілі, з якими часто стаються конфлікти.

Серіал "Дівчата Гілмор": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви ще не дивилися такий неймовірний серіал, щиро радимо це зробити. А шанувальники, сподіваємося, помітили, як змінилися актори та акторки.