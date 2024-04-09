Сериал "Во все тяжкие" рассказывает о школьном учителе химии Уолтере Уайте, которому диагностируют рак легких. Мужчина волнуется за судьбу своей жены, сына, страдающего от паралича, и новорожденного ребенка. Он пускается во все тяжкие, изготавливая наркотические вещества. В продажах ему помогает бывший ученик – Джесси Пинкмен.

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В материале Кино 24 смотрите, как изменились главные актеры сериала и как сложилась их судьба.

Брайан Крэнстон – Уолтер Уайт

Брайан Крэнстон получил еще несколько успешных ролей после сериала "Во все тяжкие". Но в прошлом году он объявил, что приостанавливает актерскую карьеру. Все потому, что звезда хочет уделить время жене.



Как изменились актеры / Коллаж Кино 24

Анна Ганн – Скайлер Уайт

За свою роль актриса получила награду за лучшую женскую роль второго плана в сериале "Во все тяжкие". Она продолжает сниматься в фильмах и сериалах.



Как изменились актеры / Коллаж Кино 24

Аарон Пол – Джесси Пинкмен

Звезда сериала продолжает активную актерскую карьеру, хотя он получил немалую популярность после "Во все тяжкие". Также он женат и воспитывает ребенка.



Как изменились актеры / Коллаж Кино 24

ЭрДжей Митт – Уолтер Уайт младший

Актер, как и его герой в сериале, имеет детский церебральный паралич. Но это не мешает ему сниматься в лентах. Сейчас он также является представителем кампании "Привлечение в искусство и СМИ людей с ограниченными возможностями".



Как изменились актеры / Коллаж Кино 24

Дин Норрис – Хэнк Шрейдер

Дин Норрис, сыгравший сообразительного агента Хэнка, продолжает свою карьеру. Он женат и воспитывает пятерых детей.



Как изменились актеры / Коллаж Кино 24

Бетси Брандт – Мари Шрейдер

Бетси продолжила сниматься в ситкомах, она участвует в фотосессиях и имеет семью.



Как изменились актеры / Коллаж Кино 24