Как изменились актеры культовой драмы "Во все тяжкие": фото актеров 16 лет назад и сейчас
Сериал "Во все тяжкие" вышел на экраны в 2008 году, но до сих пор остается в списке лучших за все времена. Криминальная драма состоит из 5 сезонов и является победителем многих кинопремий.
Сериал "Во все тяжкие" рассказывает о школьном учителе химии Уолтере Уайте, которому диагностируют рак легких. Мужчина волнуется за судьбу своей жены, сына, страдающего от паралича, и новорожденного ребенка. Он пускается во все тяжкие, изготавливая наркотические вещества. В продажах ему помогает бывший ученик – Джесси Пинкмен.
Смотрите также Вы также сможете: 3 высокорейтинговых фильма о женщинах в спорте
В материале Кино 24 смотрите, как изменились главные актеры сериала и как сложилась их судьба.
Брайан Крэнстон – Уолтер Уайт
Брайан Крэнстон получил еще несколько успешных ролей после сериала "Во все тяжкие". Но в прошлом году он объявил, что приостанавливает актерскую карьеру. Все потому, что звезда хочет уделить время жене.
Как изменились актеры / Коллаж Кино 24
Анна Ганн – Скайлер Уайт
За свою роль актриса получила награду за лучшую женскую роль второго плана в сериале "Во все тяжкие". Она продолжает сниматься в фильмах и сериалах.
Как изменились актеры / Коллаж Кино 24
Аарон Пол – Джесси Пинкмен
Звезда сериала продолжает активную актерскую карьеру, хотя он получил немалую популярность после "Во все тяжкие". Также он женат и воспитывает ребенка.
Как изменились актеры / Коллаж Кино 24
ЭрДжей Митт – Уолтер Уайт младший
Актер, как и его герой в сериале, имеет детский церебральный паралич. Но это не мешает ему сниматься в лентах. Сейчас он также является представителем кампании "Привлечение в искусство и СМИ людей с ограниченными возможностями".
Как изменились актеры / Коллаж Кино 24
Дин Норрис – Хэнк Шрейдер
Дин Норрис, сыгравший сообразительного агента Хэнка, продолжает свою карьеру. Он женат и воспитывает пятерых детей.
Как изменились актеры / Коллаж Кино 24
Бетси Брандт – Мари Шрейдер
Бетси продолжила сниматься в ситкомах, она участвует в фотосессиях и имеет семью.