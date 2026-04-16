От студенческих лет до "Холостяка": как изменился Тарас Цимбалюк

Не так давно Тарас Цимбалюк был главным героем самого романтического шоу страны "Холостяк". В кадре он всегда был с короткой стрижкой и одет в стильную одежду.

Однако еще в далекие студенческие годы Цимбалюк не мог позволить себе такого роскошного вида. Поэтому его стиль не слишком отличался среди сверстников. Далее в материале 24 Канал покажет, как изменился звезда сериала "Поймать Кайдаша".

С юного возраста Тарас начал работать. В частности, был стюардом на футбольных матчах, моделью на показах дизайнеров, кальянщиком.

Тарас Цимбалюк в 2007 году / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка

Во время учебы на третьем курсе юноша понял, что мечтает об успешной актерской карьере, поэтому стучал во все двери.

В начале карьеры бегал абсолютно на все, что можно! Как-то даже попал на кастинг в эротический фильм. А еще однажды увидел, как актрисы бегут на какие-то пробы, и попросился с ними. Приехал неизвестно куда. Меня спросили: "А чего ты здесь? Мы ищем актрис для клипа". Я же начал просить их хотя бы внести меня в базу, на будущее,

– вспомнил актер.

Тарас Цимбалюк в 2011 году / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка

Можно заметить, что в те годы Цимбалюк предпочитал несколько более длинные волосы, на теле еще нет видимых татуировок, а телосложение не настолько накачанное, как сейчас.

С 2011 года Тарас Цимбалюк начал сотрудничать с Молодым театром, а также дебютировал на телевидении. Одно из его первых появлений было в мистическом сериале "Дневники темного". Впоследствии получил роли и в других проектах: "Семейные мелодрамы", "Виталька", "Последний янычар" и многих других.

Тарас Цимбалюк / Фото из инстаграма Тараса Цимбалюка

На этом фото уже хорошо видно, что он возмужал, а волосы все еще остаются длинными, однако Цимбалюк начал причесывать их назад.

Тарас Цимбалюк / Фото из инстаграма

В 2020 году украинские зрители увидели сериал "Поймать Кайдаша". С момента выхода прошло уже почти 6 лет, однако люди продолжают смотреть эту историю на повторе.

В сериале Тарас был преимущественно одет в спортивный стиль, коротко стригся. Из-за того, что у него уже были татуировки, гримеры умело маскировали рисунки.

Сериал "Поймать Кайдаша" / Фото СТБ

2025 год стал для звезды кино особенным, ведь он пришел на проект "Холостяк". Чаще всего Тараса можно было увидеть в костюмах.

Тарас Цимбалюк на "Холостяке" / Фото СТБ

Здесь уже никто не скрывал тату, прическа всегда была короткой, а одежда подчеркивала черты Цимбалюка.

Очевидно, что разница во внешности со сравнением студенческих лет – кардинальная. Интересно, что в повседневной жизни мужчина любит носить шапки и выбирает одежду типа оверсайз.

Тарас Цимбалюк / Фото из инстаграма

Напомним, что недавно Тарас Цимбалюк попал в ДТП. Актер утверждает, что в момент аварии он находился в машине как пассажир, а за рулем был его товарищ Роман Крохин – продюсер, комик, который не употреблял алкоголь.