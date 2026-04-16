Однак ще у далекі студентські роки Цимбалюк не міг дозволити собі такого розкішного вигляду. Тому його стиль не надто вирізнявся серед однолітків. Далі у матеріалі 24 Канал покаже, як змінився зірка серіалу "Спіймати Кайдаша".

З юного віку Тарас почав працювати. Зокрема, був стюардом на футбольних матчах, моделлю на показах дизайнерів, кальянником.

Тарас Цимбалюк у 2007 році / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк у 2007 році / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка

Під час навчання на третьому курсі юнак зрозумів, що мріє про успішну акторську кар'єру, тому стукав в усі двері.

На початку кар'єри бігав абсолютно на все, що можна! Якось навіть потрапив на кастинг в еротичний фільм. А ще одного разу побачив, як акторки біжать на якісь проби, й попросився з ними. Приїхав хтозна-куди. Мене запитали: "А чого ти тут? Ми шукаємо акторок для кліпу". Я ж почав просити їх хоча б внести мене у базу, на майбутнє,

– пригадав актор.

Тарас Цимбалюк у 2011 році / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка

Можна помітити, що у ті роки Цимбалюк віддавав перевагу дещо довшому волоссю, на тілі ще немає видимих татуювань, а статура не настільки накачана, як зараз.

З 2011 року Тарас Цимбалюк почав співпрацювати з Молодим театром, а також дебютував на телебаченні. Одна з його перших появ була в містичному серіалі "Щоденники темного". Згодом отримав ролі й в інших проєктах: "Сімейні мелодрами", "Віталька", "Останній яничар" й багатьох інших.

Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка

На цьому фото вже добре видно, що він змужнів, а волосся все ще залишається довгим, однак Цимбалюк почав причісувати його назад.

Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму

У 2020 році українські глядачі побачили серіал "Спіймати Кайдаша". З моменту виходу пройшло вже майже 6 років, однак люди продовжують дивитись цю історію на повторі.

У серіалі Тарас був переважно одягнутий у спортивний стиль, коротко стригся. Через те, що у нього вже були татуювання, гримери уміло маскували малюнки.

Серіал "Спіймати Кайдаша" / Фото СТБ

2025 рік став для зірки кіно особливим, адже він прийшов на проєкт "Холостяк". Найчастіше Тараса можна було побачити у костюмах.

Тарас Цимбалюк на "Холостяку" / Фото СТБ

Тут уже ніхто не приховував тату, зачіска завжди була короткою, а одяг підкреслював риси Цимбалюка.

Очевидно, що різниця у зовнішності з порівнянням студентських років – кардинальна. Цікаво, що у буденному житті чоловік любить носити шапки й вибирає одяг типу оверсайз.

Тарас Цимбалюк / Фото з інстаграму

Нагадаємо, що нещодавно Тарас Цимбалюк потрапив у ДТП. Актор стверджує, що у момент аварії він перебував у машині як пасажир, а за кермом був його товариш Роман Крохін – продюсер, комік, який не вживав алкоголь.