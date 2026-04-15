24 Канал розповість про деякі такі фільми жахів, однак наполегливо рекомендуємо дивитись їх у компанії, адже відчуття страху може взяти гору.

"Сіністер", 2012

Рейтинг IMDb: 6,8

Одного разу письменник знаходить у своєму дому старі плівки й розуміє, що це не просто старі записи, а хроніка жорстоких убивств цілих сімей. З кожною новою касетою межа між реальністю і чимось потойбічним стирається. А найгірше – здається, це "щось" вже помітило його самого…

Чому цей фільм не варто дивитись наодинці?

Бо після перегляду будь-який звук у помешканні здаватиметься доказом, що тут ще хтось є. Особливо вночі. Особливо коли темно.

"Екзорцист", 1973

Рейтинг IMDb: 8,1

Історія одержимості маленької дівчинки стає настільки жахливою, що навіть священники починають сумніватись у власній вірі. Це не просто боротьба зі злом, а зіткнення з чимось древнім і безжальним.

Коли фільм вийшов уперше, то люди реально втрачали свідомість у кінотеатрах, а деякі сцени викликали настільки сильну реакцію, що стрічку навіть тимчасово забороняли в окремих країнах. І що цікаво, "Екзорцист" став першим фільмом жахів, який номінували на Оскар у категорії "Найкращий фільм".

Чому цей фільм не варто дивитись наодинці?

Бо по відчуття фільм лякає не одразу, а поступово "залазить під шкіру", змінюючи відчуття реальності.

"Спадковість", 2018

Рейтинг IMDb: 7,3

Після смерті бабусі в родині починають відбуватись дивні речі. Секрети, які мали залишатись прихованими, стають явними. У результаті виходить, що спадковість може бути ще й з темною стороною.

Чому цей фільм не варто дивитись наодинці?

Бо тут страшно не лише те, що бачиш, а те, що починаєш відчувати. А після фіналу фільму не дуже хочеться залишатись наодинці зі своїми думками.

"Закляття", 2013

Рейтинг IMDb: 7,5

Подружжя дослідників паранормального береться за справу сім'ї, яку переслідує щось у їхньому будинку. Але те, з чим вони стикаються, виявляється значно сильнішим і страшнішим, ніж усе, що вони бачили раніше.

І що найгірше – історія заснована на реальних подіях.

Чому цей фільм не варто дивитись наодинці?

Після цього фільму темні кути в кімнаті раптом стають дуже… підозрілими. І навіть з'являється відчуття, що хтось може спостерігати.

"Паранормальне явище", 2007

Рейтинг IMDb: 6,3

Молода пара починає записувати те, що відбувається в їхньому будинку вночі. Камера працює, ніч іде…і кожної наступної ночі події стають все гіршими.

Чому цей фільм не варто дивитись наодинці?

Бо кожен крок, кожен шурхіт раптом перетворить власне помешкання на "небезпечне місце".

Який новий фільм жахів виходить у кіно?

Франшиза "Астрал" повертається у кіно. Її назва – "Астрал: За межами Потойбіччя". Джемма виховує доньку у будинку, де росла сама. Та раптом вона розуміє, що вміє проникати в інший вимір, який заселений загубленими душами. Та це тільки початок. Виявляється Джемма може повертати сутності у реальний світ.

На YouTube уже доступний до перегляду трейлер.