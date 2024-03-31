Зрители с первого эпизода были очарованы главными героями сериала. Кино 24 покажет, как изменились актеры, которые играли главные роли в ситкоме.

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О чем сериал "Как я встретил вашу маму"

Жизнь Теда кардинально меняется, когда его близкие друзья Маршалл и Лили объявляют о своем решении жениться. Этот поворотный момент побуждает Теда задуматься над собственными поисками настоящей любви, тогда как его друг Барни, известный своим беззаботным стилем жизни и случайными связями, совершенно не согласен с мнением Теда.

Вскоре к их компании присоединилась очаровательная девушка по имени Робин, которая привлекла внимание героя с момента их знакомства. Эта энергичная компания друзей становится группой лучший друзей, которые формируют тесную связь друг с другом и которые вместе проживают свои лучшие годы в Нью-Йорке.

"Как я встретил вашу маму": смотрите онлайн трейлер сериала

Роли исполняли:

Джош Реднор – Тед Мосби

Коби Смолдерс – Робин Щербатски

Джейсон Сигел – Маршалл Эриксен

Элисон Ганниган – Лили Олдрин

Нил Патрик Харрис – Барни Стилсон

Кристин Милиоти – Трейси МакКоннелл

Как выглядели актеры сериала "Как я встретил вашу маму" тогда и сейчас



Джош Реднор – Тед Мосби тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Коби Смолдерс – Робин Щербатски тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Джейсон Сигел – Маршалл Эриксен тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Элисон Ганниган – Лили Олдрин тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Нил Патрик Харрис – Барни Стилсон тогда и сейчас / Коллаж Кино 24



Кристин Милиоти – Трейси МакКоннелл тогда и сейчас / Коллаж Кино 24 (Фото Associated Press)

Эти актеры оживили любимых персонажей на экране. Окунитесь в атмосферу сериала "Как я встретил вашу маму", пересмотрев снова эту популярную ленту. Она точно подарит вам замечательное и ностальгическое настроение.