Актеры из сериала "Как я встретил вашу маму" тогда и сейчас: как изменились звезды ситкома
Почти два десятилетия прошло со времени дебюта любимого ситкома "Как я встретил вашу маму", который стал знаменательной вехой в истории кинематографа. Поклонники сериала были увлечены остроумными шутками и погружены в жизненные ситуации героев.
Зрители с первого эпизода были очарованы главными героями сериала. Кино 24 покажет, как изменились актеры, которые играли главные роли в ситкоме.
Смотрите также Сила духа, которую ощутимо через экран: спортивные драмы, которые стоят внимания
О чем сериал "Как я встретил вашу маму"
Жизнь Теда кардинально меняется, когда его близкие друзья Маршалл и Лили объявляют о своем решении жениться. Этот поворотный момент побуждает Теда задуматься над собственными поисками настоящей любви, тогда как его друг Барни, известный своим беззаботным стилем жизни и случайными связями, совершенно не согласен с мнением Теда.
Вскоре к их компании присоединилась очаровательная девушка по имени Робин, которая привлекла внимание героя с момента их знакомства. Эта энергичная компания друзей становится группой лучший друзей, которые формируют тесную связь друг с другом и которые вместе проживают свои лучшие годы в Нью-Йорке.
"Как я встретил вашу маму": смотрите онлайн трейлер сериала
Роли исполняли:
Джош Реднор – Тед Мосби
Коби Смолдерс – Робин Щербатски
Джейсон Сигел – Маршалл Эриксен
Элисон Ганниган – Лили Олдрин
Нил Патрик Харрис – Барни Стилсон
Кристин Милиоти – Трейси МакКоннелл
Как выглядели актеры сериала "Как я встретил вашу маму" тогда и сейчас
Джош Реднор – Тед Мосби тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Коби Смолдерс – Робин Щербатски тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Джейсон Сигел – Маршалл Эриксен тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Элисон Ганниган – Лили Олдрин тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Нил Патрик Харрис – Барни Стилсон тогда и сейчас / Коллаж Кино 24
Кристин Милиоти – Трейси МакКоннелл тогда и сейчас / Коллаж Кино 24 (Фото Associated Press)
Эти актеры оживили любимых персонажей на экране. Окунитесь в атмосферу сериала "Как я встретил вашу маму", пересмотрев снова эту популярную ленту. Она точно подарит вам замечательное и ностальгическое настроение.