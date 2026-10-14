Как сообщает HELLO, 12 октября близнецам исполнилось 16 лет, а их новые фотографии немало удивили поклонников.

На своей странице в инстаграме актер опубликовал четыре фотографии: две детские и две современные. На архивных снимках маленькая Харпер позирует в розовой юбочке, а Гидеон улыбается перед камерой. На новых фото – уже взрослые подростки: девушка позирует для черно-белого портрета, а парень отдыхает на лодке в солнцезащитных очках.



Харпер и Гидеон, а также Дэвид Бартко / Фото из инстаграма



Звездный отец не скрывал гордости за детей, хотя и не удержался от шутки.

Гарперу и Гидеону сегодня исполнилось 16 лет. Невероятно видеть, как они выросли. Я безмерно горжусь тем, какими людьми они стали. Но больше всего радует то, что теперь они смогут возить меня повсюду, – написал актер.

В комментариях поклонники не скрывали удивления. Актер Джонатан Такер коротко отметил: "Слишком быстро". Другие пользователи признавались, что до сих пор помнят времена, когда Харрис только обустраивал детскую комнату для близнецов.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что известно о семье актера

Нил Патрик Харрис воспитывает детей вместе со своим мужем, актером Дэвидом Барткой. Пара поженилась в 2014 году, а Харпер и Гидеон родились в октябре 2010-го благодаря суррогатной матери.

Интересно, что, несмотря на звездный статус отца, дети вовсе не считают его крутым. По крайней мере, так сам Харрис признался в одном из телевизионных интервью.

В то же время Гидеон, похоже, решил пойти по стопам отца. Парень учится в специализированной школе сценических искусств в Нью-Йорке и мечтает стать актером.

Недавно 24 Канал показал Фото внучки легендарной Грейс Келли.