Як повідомляє HELLO, 12 жовтня близнюкам виповнилося 16 років, а їхні нові світлини неабияк здивували прихильників.

На своїй сторінці в Instagram актор опублікував чотири фотографії: дві дитячі та дві сучасні. На архівних світлинах маленька Гарпер позує в рожевій спідничці, а Гідеон усміхається перед камерою. На нових фото – вже дорослі підлітки: дівчина позує для чорно-білого портрета, а хлопець відпочиває на човні в сонцезахисних окулярах.



Гарпер і Гідеона та Девід Бартко / Фото з Інстаграму



Зірковий батько не приховував гордості за дітей, хоча й не втримався від жарту.

Гарпер і Гідеону сьогодні виповнилося 16 років. Неймовірно бачити, як вони виросли. Я безмежно пишаюся тим, якими людьми вони стали. Але найбільше тішить те, що тепер вони зможуть возити мене всюди, – написав актор.

У коментарях шанувальники не приховували здивування. Актор Джонатан Такер коротко зазначив: "Надто швидко". Інші користувачі зізнавалися, що досі пам'ятають часи, коли Гарріс лише облаштовував дитячу кімнату для близнюків.

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Що відомо про родину актора

Ніл Патрік Гарріс виховує дітей разом зі своїм чоловіком, актором Девідом Барткою. Пара одружилася у 2014 році, а Гарпер і Гідеон народилися в жовтні 2010-го завдяки сурогатній матері.

Цікаво, що попри зірковий статус батька, діти зовсім не вважають його крутим. Принаймні так сам Гарріс зізнався в одному з телевізійних інтерв'ю.

Водночас Гідеон, схоже, вирішив піти батьковими стопами. Хлопець навчається у спеціалізованій школі сценічних мистецтв у Нью-Йорку та мріє стати актором.

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