"Мы не знали, что это конец": жена звезды сериала "Анатомия Грей" рассказала о его последних днях

Как сообщает People, 55-летняя актриса поделилась болезненными воспоминаниями в интервью программе Today, посвященном выходу посмертных мемуаров звезды сериалов "Анатомия Грей" и "Эйфория".

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Как прошли последние дни Эрика Дейна

По словам Гейгарт, актер неоднократно попадал в больницу из-за бокового амиотрофического склероза (БАС). Однако после лечения каждый раз возвращался домой, поэтому семья надеялась, что так будет и в этот раз.

"Я даже не догадывалась, что это наша последняя неделя", – призналась Ребекка.

Только на третий день госпитализации ситуация резко изменилась. Врачи начали разговаривать с семьей по-другому, а сам Дейн, несмотря на трудности с речью, осознавал, что происходит.

Эрик Дейн / Фото Getty Images

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Последние дни жена и две дочери актера – 16-летняя Билли и 14-летняя Джорджия – провели рядом с ним. Они приносили в палату электронные свечи, включали его любимую музыку и пытались создать домашнюю атмосферу.

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Гейгарт отметила, что муж осознанно принимал решения относительно последнего этапа своей жизни.

Почему супруги передумали разводиться

Эрик Дейн и Ребекка Гейгарт поженились в 2004 году, однако в 2018-м актриса подала на развод. В марте 2025 года она отозвала заявление.

Несмотря на непростые отношения, супруги продолжали вместе воспитывать дочерей, а после ухудшения здоровья Дейна Ребекка стала одной из главных людей, которые заботились о нем.

Напомним, что актер Эрик Дейн скончался 19 февраля 2026 года в возрасте 53 лет после борьбы с боковым амиотрофическим склерозом. О своем диагнозе актер публично сообщил в апреле 2025 года.