"Ми не знали, що це кінець": дружина зірки "Анатомії Грей" розповіла про його останні дні

Як повідомляє People, 55-річна акторка поділилася болісними спогадами в інтерв'ю програмі Today, присвяченому виходу посмертних мемуарів зірки "Анатомії Грей" та "Ейфорії".

Adv

популярні відео

Як минули останні дні Еріка Дейна

За словами Гейгарт, актор неодноразово потрапляв до лікарні через бічний аміотрофічний склероз (БАС). Однак після лікування щоразу повертався додому, тому родина сподівалася, що так буде й цього разу.

Я навіть не здогадувалася, що це наш останній тиждень, – зізналася Ребекка.

Лише на третій день госпіталізації ситуація різко змінилася. Лікарі почали говорити з родиною інакше, а сам Дейн, попри труднощі з мовленням, усвідомлював, що відбувається.

Ерік Дейн / Фото Getty images

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Останні дні дружина та дві доньки актора – 16-річна Біллі й 14-річна Джорджія – провели поруч із ним. Вони приносили до палати електронні свічки, вмикали його улюблену музику та намагалися створити домашню атмосферу.

Реклама

Гейгарт зазначила, що чоловік усвідомлено ухвалював рішення щодо останнього етапу свого життя.

Чому подружжя передумало розлучатися

Ерік Дейн і Ребекка Гейгарт одружилися у 2004 році, проте у 2018-му акторка подала на розлучення. У березні 2025 року вона відкликала заяву.

Попри непрості стосунки, подружжя продовжувало разом виховувати доньок, а після погіршення здоров'я Дейна Ребекка стала однією з головних людей, які піклувалися про нього.

Нагадаємо, Ерік Дейн помер 19 лютого 2026 року у віці 53 років після боротьби з бічним аміотрофічним склерозом. Про свій діагноз актор публічно повідомив у квітні 2025-го.