Изменился до неузнаваемости: как выглядит 61-летний Шахрух Хан из культовых индийских фильмов

Как сообщает 24 Канал, 2 ноября 2026 года Шахруху Хану исполнился 61 год. Актер, которого называют королем Болливуда, начал кинокарьеру еще в 1992 году и стал одной из самых узнаваемых звезд индийского кино.

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В каких фильмах снимался Шахрух Хан

Мировую известность актеру принесли романтические фильмы:

"Неукраденная невеста" (1995),

"Иногда что-то случается" (1998),

"И в печали, и в радости" (2001),

"Девдас" (2002).

Впоследствии он сыграл в драме "Меня зовут Хан" (2010), где перевоплотился в мужчину с аутизмом, пытающегося преодолеть предрассудки общества.

А в 2023 году актер окончательно доказал, что романтические взгляды можно заменить на пистолеты и взрывы. Боевики "Патхан" и "Джаван" стали большими кассовыми хитами.

Как сейчас выглядит и что делает актер

В свой 61 год Шахрух Хан продолжает активно сниматься. За годы карьеры его внешность изменилась: вместо гладко выбритого романтика из 90-х зрители все чаще видят актера с бородой, длинными волосами и сединой.

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Сейчас Хан готовится к премьере боевика "Король" (King) режиссера Сиддхарта Ананда. В картине он впервые снимется вместе со своей дочерью Суханой Хан. Также в фильме сыграет Дипика Падуконе. Премьера запланирована на 24 декабря 2026 года.

Личная жизнь Шахруха Хана

В отличие от многих своих экранных персонажей, Шахрух Хан не потратил жизнь на бесконечные любовные треугольники.

С 1991 года актер женат на дизайнере интерьеров и продюсере Гаури Хан. Супруги вместе уже 35 лет и воспитывают троих детей – сыновей Арьяна и Абрама и дочь Сухану.

Старшие дети уже пошли по стопам знаменитого отца. Арьян занимается режиссурой, а Сухана строит актерскую карьеру. Более того, она впервые снимется вместе с отцом в новом фильме "Король".

Сам Шахрух неоднократно подчеркивал, что семья помогает ему твердо стоять ногами на земле, а дети – его самые строгие критики.

Предлагаем на этой ностальгической ноте посмотреть любимые индийские фильмы, которые смотрели еще наши бабушки.