Именно поэтому 24 Канал предлагает вернуться на несколько десятилетий назад и вспомнить индийские ленты, в свое время смотревшие еще ваши бабушки.

"Зита и Гита"



Фильм "Зита и Гита" / Фото imdb



До того, как истории о близнецах стали излюбленным сюжетом сценаристов, уже были Зита и Гита.

Двух сестер разлучили еще после рождения. Одна выросла в богатом доме, где жизнь больше напоминала бесплатную стажировку у злой тетушки. Другая зарабатывала на жизнь танцами и не слишком беспокоилась правилами этикета. Конечно, судьба решает подшутить, и девушки случайно меняются местами.

Дальше – сплошное удовольствие: коварные родственники, романтика, забавные ситуации и справедливость, которая наконец-то находит правильный адрес. Неудивительно, что в свое время этот фильм собрал миллионы зрителей у экранов.

"Танцор диско"

Фильм "Зита и Гита"/ Фото imdb



Еще задолго до того, как все начали записывать танцы для соцсетей, Джимми уже покорял сцены в блестящем комбинезоне.

Парень из бедной семьи становится настоящей звездой, но прошлое быстро напоминает о себе. Особенно когда влюбляешься в дочь мужчины, когда-то унизившей твою мать. И здесь начинается классический болливудский коктейль с любви, мести, музыки и танцев.

А песня Jimmy Jimmy Aaja Aaja вообще пережила несколько поколений и, кажется, знает дорогу к плейлистам лучше некоторых современных хитов.

"Бобби"



Фильм "Бобби"/ Фото imdb



Если вам кажется, что родители слишком активно вмешиваются в отношения детей, просто посмотрите "Бобби".

Он – сын богатых родителей. Она – дочь простого рыбака. Для взрослых этого уже достаточно, чтобы объявить роман крушением века. Ведь любовь любовью, а статус в обществе, как они считали, более важен.

К счастью, здравый смысл все же одерживает верх. Иначе этот фильм оставил бы после себя не только горы слез, но и коллективную психологическую травму для миллионов зрителей.

А еще предлагаем подборку боевиков из 80-х . Это, конечно, не Болиливуд, но то же достойное внимания.