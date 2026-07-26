Саме тому 24 Канал пропонує повернутися на кілька десятиліть назад і згадати індійські стрічки, які свого часу дивилися ще ваші бабусі.

"Зіта і Гіта"



Фільм "Зіта і Гіта" / Фото imdb



До того, як історії про близнюків стали улюбленим сюжетом сценаристів, уже були Зіта і Гіта.

Двох сестер розлучили ще після народження. Одна виросла в багатому будинку, де життя більше нагадувало безплатне стажування у злої тітоньки. Інша заробляла на життя танцями й не надто переймалася правилами етикету. Звісно, доля вирішує пожартувати, і дівчата випадково міняються місцями.

Далі – суцільне задоволення: підступні родичі, романтика, кумедні ситуації та справедливість, яка нарешті знаходить правильну адресу. Не дивно, що свого часу цей фільм зібрав мільйони глядачів біля екранів.

"Танцюрист диско"

Фільм "Зіта і Гіта"/ Фото imdb



Ще задовго до того, як усі почали записувати танці для соцмереж, Джиммі вже підкорював сцени в блискучому комбінезоні.

Хлопець із бідної родини стає справжньою зіркою, але минуле швидко нагадує про себе. Особливо коли закохуєшся в доньку чоловіка, який колись принизив твою матір. І ось тут починається класичний боллівудський коктейль із кохання, помсти, музики та танців.

А пісня Jimmy Jimmy Aaja Aaja взагалі пережила кілька поколінь і, здається, знає дорогу до плейлистів краще за деякі сучасні хіти.

"Боббі"



Фільм "Боббі"/ Фото imdb



Якщо вам здається, що батьки надто активно втручаються у стосунки дітей, просто подивіться "Боббі".

Він – син заможних батьків. Вона – донька простого рибалки. Для дорослих цього вже достатньо, щоб оголосити роман катастрофою століття. Адже кохання коханням, а статус у суспільстві, як вони вважали, важливіший.

На щастя, здоровий глузд усе ж бере гору. Інакше цей фільм залишив би після себе не лише гори сліз, а й колективну психологічну травму для мільйонів глядачів.

А ще пропонуємо добірку бойовиків з 80- х. Це, звісно, не Болілівуд ,але те ж варте уваги.