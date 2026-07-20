Поэтому иногда для приятного вечера достаточно старых фильмов, которые 24 Канал собрал в подборку. Фильмов, где добро побеждает зло… после нескольких зрелищных ударов с разворота.

"Кровавый спорт" (1988)

Фильм "Кровавый спорт" (1988) / Фото imdb



Если вы не мечтали стать Жаном-Клодом Ван Даммом после этого фильма, то, возможно, просто его не видели. Американский военный Фрэнк Дакс дезертирует со службы, чтобы принять участие в подпольном турнире по боевым искусствам в Гонконге. Впереди – десятки боев, грозные соперники и легендарный финал.

"Слепая ярость" (1989)



Фильм "Слепая ярость" (1989) / Фото imdb



Слепой ветеран с мечом? Звучит настолько абсурдно, что... гениально. Рутгер Хауэр играет героя, который видит мир не глазами, а инстинктами и без проблем отправляет злодеев в нокаут. Реалистичность здесь отдыхает, зато драйва, юмора и зрелищных драк хватает с головой.

"Кикбоксер" (1989)



Фильм "Кикбоксер" (1989) / Фото imdb



Сценарий этого фильма можно пересказать за 30 секунд: злодей калечит брата главного героя, тот проходит изнурительные тренировки, а затем красиво мстит. И знаете что? Это работает. "Кикбоксер" стал одним из главных боевиков своего времени и доказал, что иногда харизма Ван Дамма важнее сюжетных поворотов.

"Взять живым или мертвым" (1987)



Фильм "Взять живым или мертвым" (1987) / Фото imdb



Времена, когда все было максимально просто: есть хороший парень, есть злой террорист, а между ними – полтора часа взрывов, погонь и перестрелок. Рутгер Хауэр охотится на преступника, которого эффектно сыграл басист KISS Джин Симмонс. Никаких моральных дилемм – только старая добрая борьба добра со злом.

"Лицо со шрамом" (1983)



Фильм "Лицо со шрамом" (1983) / Фото imdb



Это уже не просто боевик, а настоящая классика криминального кино. История Тони Монтаны – кубинского эмигранта, который превратился в одного из самых влиятельных наркобаронов Майами. Власть, деньги, амбиции и культовые цитаты сделали этот фильм легендой, которую пересматривают и сегодня.

Ну и чтобы немного поностальгировать – подборка крутых фильмов 2000-х, о которых вы уже забыли.