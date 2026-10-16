Ей уже 73, а ее узнают миллионы: как сейчас выглядит звезда "Дикой Розы" Вероника Кастро

Вьющиеся волосы, огромные глаза, вспыльчивый характер и бесконечные любовные страдания – Роза Гарсия из мексиканского сериала "Дикая Роза" была настоящей королевой мелодрам. Прошло почти 40 лет, но ее лицо до сих пор помнят миллионы. Правда, теперь актрису не так просто узнать.

Как сообщает 24 Канал, мексиканской актрисе Веронике Кастро сегодня 73 года, а уже 19 октября она отпразднует свой 74-й день рождения. Звезда почти не снимается в кино, однако продолжает удивлять поклонников своими перевоплощениями и неожиданными появлениями на публике.

Как Вероника Кастро стала звездой "Дикой розы"

В 1987 году на экраны вышел мексиканский сериал "Дикая роза", который мгновенно превратил Веронику Кастро в телевизионную легенду.

Актриса сыграла бедную девушку Розу Гарсию, которая влюбляется в состоятельного Рикардо Линареса. Конечно, без коварных родственников, интриг и бесконечных слез не обошлось. Ведь какая же это мексиканская мелодрама, если героиня не страдает как минимум несколько десятков серий?

Интересно, что на момент съемок Кастро было уже 34 года, хотя ее героиня была совсем юной девушкой.

Всего сериал насчитывал 199 эпизодов и стал одним из самых известных проектов в карьере актрисы. Кстати, еще до "Дикой розы" она прославилась благодаря мелодраме "Богатые тоже плачут".

Завантаження опитування… Показати повністю

Как сейчас выглядит Вероника Кастро

Время изменило актрису, но отказываться от яркого образа она точно не собирается.



Вероника Кастро / Фото premiosprodu



В августе 2026 года Вероника Кастро удивила поклонников новой прической. Вместо привычных темных локонов она продемонстрировала роскошные серебристые волосы.

Сама Кастро уже давно не пытается скрывать свой возраст. Актриса открыто говорит о старении и не стесняется морщин.

Куда исчезла звезда "Дикой розы" и где она сейчас

В последние годы Вероника Кастро ведет гораздо более спокойную жизнь. Она почти не снимается, больше времени уделяет семье и путешествиям.

Одной из ее самых заметных ролей последних лет стала Вирхиния де ла Мора в сериале Netflix "Дом цветов" 2018 года. А в 2022-м актриса появилась в фильме "Когда я буду молодой".

В 2025 году Кастро призналась, что не планирует возвращаться к активным съемкам. По ее словам, у нее уже нет той энергии, что раньше, а портить собственное наследие неудачными проектами она не хочет.

Ранее 24 Канал рассказывал, как сейчас выглядит Морган Фэйрчайлд, сыгравшая маму Чендлера Бинга в культовом сериале "Друзья".