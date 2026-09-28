Як повідомляє 24 Канал, роль Нори виконала Морган Фейрчайлд. Уперше вона з'явилася в культовому ситкомі у 1995 році, а загалом зіграла маму Чендлера у п'яти епізодах. Минуло понад 30 років, однак акторка досі залишається в професії — і впізнати її зовсім не складно.

Як Морган Фейрчайлд виглядає зараз



Морган Фейрчайлд / Фото gettyimages



3 лютого 2026 року акторці виповнилося 76 років. Фірмовому образу вона теж не зрадила: об'ємне світле волосся, виразний макіяж, великі прикраси й любов до ефектного одягу все ще на місці.

До речі, сама Морган нещодавно знову згадувала роботу з Меттью Перрі. Вона розповіла People, що знала майбутнього "телесина" ще до "Друзів": маленький Меттью приходив на знімальні майданчики до свого батька Джона Беннета Перрі, який працював разом із Фейрчайлд. Коли вони зустрілися вже на зйомках ситкому, Перрі одразу її впізнав.

І на пенсію вона явно не поспішає

Морган Фейрчайлд продовжує зніматися. У 2026 році вона має повторювану роль у мильній опері "Зухвалі і красиві", а також веде разом із сестрою Кетрін Гарт подкаст 2 Bitches From Texas. Акторка розповідала, що продовжує працювати в кіно, на телебаченні та в театрі.

Тож якщо після чергового перегляду "Друзів" ви гадали, куди зникла ефектна мама Чендлера, відповідь проста: нікуди. Морган Фейрчайлд досі знімається, ходить червоними доріжками й тримається за той самий образ голлівудської діви, з яким понад 30 років тому довела Росса до дуже незручної розмови з Чендлером.

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