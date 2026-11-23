Рождественскую комедию "Один дома" трудно представить без Кевина Маккалистера, его старшего брата Базза и других детей из большой семьи. После премьеры в 1990 году юные актеры выросли, изменились и выбрали разные жизненные пути. 24 Канал показывает, как сейчас выглядят исполнители детских ролей.

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Маколей Калкин – Кевин Маккалистер

Пожалуй, самый известный актер из этого списка – Маколей Калкин, сыгравший сообразительного мальчика, случайно оставленного одного дома на Рождество. После успеха комедии он стал одним из самых популярных детских актеров Голливуда. Впоследствии снимался в фильмах "Моя девочка", "Богатый Ричи" и "Пейджмастер".

Во взрослом возрасте Калкин на некоторое время отошел от активной актерской деятельности, но впоследствии вернулся на экраны. Он появился в сериале "Американская история ужасов", комедийном проекте "Праведные Джемстоуны", а также сыграл во втором сезоне "Фол-аут". Кроме того, актер принял участие в озвучивании мультфильма "Зоотрополис 2".

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В личной жизни Маколей также обрел стабильность. С 2017 года он состоит в отношениях с актрисой Брендой Сонг. Пара воспитывает двух сыновей – Дакоту и Карсона. В 2023 году Калкин получил именную звезду на Голливудской аллее славы.

Маколей Калкин / Коллаж 24 Канал

Киран Калкин – Фуллер Маккалистер

Младший брат Маколея Калкина Киран также появился в фильме "Один дома". Он сыграл кузена Кевина Фуллера, которого зрители запомнили по очкам и любви к газированным напиткам.

В отличие от многих детей из фильма, Киран не бросил актерскую профессию. Он снимался в картинах "Правила виноделов", "Скотт Пилигрим против всех" и других проектах. Настоящий новый этап популярности принес ему сериал "Наследники", в котором он сыграл Романа Роя.

За эту роль актер получил премии "Эмми" и "Золотой глобус". А в 2025 году получил "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Настоящая боль". Киран женат на Джазз Чартон, вместе они воспитывают троих детей.

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Киран Калкин / Коллаж 24 Канал

Девин Ретрей – Базз Маккалистер

Экранный старший брат Кевина Базз, которого сыграл Девин Ретрей, тоже запомнился зрителям. Именно он постоянно дразнил младшего брата и рассказывал ему жуткие истории.

После успеха "Один дома" актер продолжил работать в кино и на телевидении. Среди его работ – фильмы "Небраска", "Голубая руина" и "Аферистки". В 2021 году Ретрей вновь вернулся к образу Базза в фильме "Уютное Рождество без дома" (Home Sweet Home Alone).

В последние годы актер реже появляется на публике. В 2024 году он получил условный трехлетний срок после признания вины по делу о домашнем насилии.

Девин Ретрей / Коллаж 24 Канал

Анджела Геталс – Линни Маккалистер

Анджела Геталс сыграла одну из сестер Кевина – Линни, которая запомнилась зрителям своим остроумным поведением и шутками в адрес младшего брата.

После "Один дома" актриса продолжила сниматься. Она появлялась в фильме "Джерри Магвайр", сериалах "24" и "Анатомия Грей". Также работала в независимом кино, театре и озвучивании.

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Впоследствии Геталс отошла от активной работы в Голливуде. Одной из ее последних известных актерских работ стала короткометражка "P.T.A-Holes" в 2018 году. Анджела Геталс / Коллаж 24 Канал

Хиллари Вульф – Меган Маккалистер

Хиллари Вульф сыграла старшую сестру Кевина – Меган. Однако актерская карьера не стала для нее главным занятием во взрослой жизни.

После нескольких ролей в кино в начале 1990-х она покинула Голливуд и сосредоточилась на дзюдо. Более того, Вулф представляла США на двух Олимпийских играх – в 1996 году в Атланте и в 2000 году в Сиднее.

Сейчас она живет в Колорадо вместе с мужем Крисом Сабой. Супруги занимаются собственной академией боевых искусств.

Хиллари Вульф / Коллаж 24 Канал

Майкл Меронна – Джефф Маккалистер

Майкл Меронна сыграл Джеффа – одного из братьев Кевина. После культовой комедии он не исчез из киноиндустрии, но постепенно сменил направление работы.

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Актер стал известен благодаря сериалу "The Adventures of Pete & Pete", а впоследствии начал работать за кадром – электриком и специалистом по освещению на съемочных площадках. Также он ведет подкаст вместе с коллегой Дэнни Тамберелли.

В 2024 году Меронна вновь появился перед камерой в фильме "I Saw the TV Glow".

Майкл Меронна / Коллаж 24 Канал

А если хочется снова окунуться в атмосферу рождественской классики, читайте о Секретах съемок фильма "Один дома", которые до сих пор удивляют даже преданных поклонников фильма.