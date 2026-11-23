Різдвяну комедію "Сам удома" важко уявити без Кевіна Маккалістера, його старшого брата Базза та інших дітей із великої родини. Після прем'єри у 1990 році юні актори виросли, змінилися та обрали різні життєві шляхи. 24 Канал показує, який вигляд зараз мають виконавці дитячих ролей.

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Маколей Калкін – Кевін Маккалістер

Мабуть, найвідоміший актор із цього списку – Маколей Калкін, який зіграв кмітливого хлопчика, випадково залишеного самого вдома на Різдво. Після успіху комедії він став одним із найпопулярніших дітей-акторів Голлівуду. Згодом знімався у фільмах "Моя дівчинка", "Багатенький Річі" та "Пейджмастер".

У дорослому віці Калкін на певний час відійшов від активної акторської діяльності, але згодом повернувся на екрани. Він з'явився в серіалі "Американська історія жахів", комедійному проєкті "Праведні Джемстоуни", а також зіграв у другому сезоні "Фолаут". Крім того, актор долучився до озвучування мультфільму "Зоотрополіс 2".

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В особистому житті Маколей також знайшов стабільність. Із 2017 року він перебуває у стосунках з акторкою Брендою Сонг. Пара виховує двох синів – Дакоту та Карсона. У 2023 році Калкін отримав іменну зірку на Голлівудській алеї слави.

Маколей Калкін / Колаж 24 Канал

Кіран Калкін – Фуллер Маккалістер

Молодший брат Маколея Калкіна Кіран також з'явився у фільмі "Сам удома". Він зіграв кузена Кевіна Фуллера, якого глядачі запам'ятали через окуляри та любов до газованих напоїв.

На відміну від багатьох дітей із фільму, Кіран не залишив акторську професію. Він знімався у стрічках "Правила виноробів", "Скотт Пілігрим проти світу" та інших проєктах. Справжній новий етап популярності приніс йому серіал "Спадкоємці", у якому він зіграв Романа Роя.

За цю роль актор отримав премії "Еммі" та "Золотий глобус". А у 2025 році здобув "Оскар" за найкращу чоловічу роль другого плану у фільмі "Справжній біль". Кіран одружений із Джазз Чартон, разом вони виховують трьох дітей.

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Кіран Калкін / Колаж 24 Канал

Девін Ретрей – Базз Маккалістер

Екранний старший брат Кевіна Базз, якого зіграв Девін Ретрей, теж запам'ятався глядачам. Саме він постійно дражнив молодшого брата та розповідав йому моторошні історії.

Після успіху "Сам удома" актор продовжив працювати в кіно та на телебаченні. Серед його робіт – фільми "Небраска", "Синя руїна" та "Шахрайки". У 2021 році Ретрей знову повернувся до образу Базза у фільмі "Затишне Різдво без дому" (Home Sweet Home Alone).

Останніми роками актор рідше з'являється на публіці. У 2024 році він отримав умовний трирічний термін після визнання вини у справі про домашнє насильство.

Девін Ретрей / Колаж 24 Канал

Анджела Геталс – Лінні Маккалістер

Анджела Геталс зіграла одну із сестер Кевіна – Лінні, яка запам'яталася глядачам своєю дотепною поведінкою та жартами на адресу молодшого брата.

Після "Сам удома" акторка продовжила зніматися. Вона з'являлася у фільмі "Джеррі Магвайр", серіалах "24" та "Анатомія Грей". Також працювала в незалежному кіно, театрі й озвучуванні.

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Згодом Геталс відійшла від активної роботи в Голлівуді. Однією з її останніх відомих акторських робіт стала короткометражка P.T.A-Holes у 2018 році. Анджела Геталс / Колаж 24 Канал

Гілларі Вулф – Меган Маккалістер

Гілларі Вулф зіграла старшу сестру Кевіна Меган. Однак акторська кар'єра не стала для неї головним заняттям у дорослому житті.

Після кількох ролей у кіно на початку 1990-х вона залишила Голлівуд і зосередилася на дзюдо. Ба більше, Вулф представляла США на двох Олімпійських іграх – у 1996 році в Атланті та у 2000 році в Сіднеї.

Нині вона живе в Колорадо разом із чоловіком Крісом Сабою. Подружжя займається власною академією бойових мистецтв.

Гілларі Вулф / Колаж 24 Канал

Майкл Меронна – Джефф Маккалістер

Майкл Меронна зіграв Джеффа – одного з братів Кевіна. Після культової комедії він не зник із кіноіндустрії, але поступово змінив напрям роботи.

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Актор став відомим завдяки серіалу The Adventures of Pete & Pete, а згодом почав працювати за кадром – електриком і фахівцем з освітлення на знімальних майданчиках. Також він веде подкаст разом із колегою Денні Тамбереллі.

У 2024 році Меронна знову з'явився перед камерою у фільмі I Saw the TV Glow.

Майкл Меронна / Колаж 24 Канал

А якщо хочеться знову поринути в атмосферу різдвяної класики, читайте про секрети зйомок "Сам удома", які досі дивують навіть відданих шанувальників фільму.