Його знають мільйони: "Сам удома" святкує 36-річчя – секрети фільму, які вас здивують

10 листопада 1990 року в Чикаго відбулася прем'єра комедії "Сам удома", яка згодом стала одним із найвпізнаваніших різдвяних фільмів у світі. 24 Канал пропонує згадати, як створювали стрічку, які несподівані історії залишилися за кадром і чому вона досі викликає стільки тепла.

Adv

популярні відео

Як з'явилася історія про Кевіна Маккалістера

Ідея "Сам удома" народилася з цілком побутової ситуації. Сценарист Джон Г'юз збирався у сімейну подорож і задумався над тим, що станеться, якщо випадково забуде одну з найважливіших речей – власну дитину. Ця думка перетворилася на основу майбутнього сценарію, який згодом став справжнім різдвяним хітом.

Режисером картини виступив Кріс Коламбус, а головну роль зіграв Маколей Калкін. На той момент юному акторові було лише дев'ять років, проте саме його харизма, безпосередність і комедійний талант зробили Кевіна персонажем, якого полюбили глядачі різного віку.

Реклама

Цікаво, що шлях фільму до екранів був не таким простим. Спочатку проєктом займалася Warner Bros., однак через перевищення початкового бюджету виробництво зупинили. Зрештою стрічку підхопила 20th Century Fox, і це рішення виявилося надзвичайно успішним.

Дивитись трейлер фільму "Сам удома" онлайн:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Знаменита сцена з павуком була зовсім не постановочною

Один із найбільш пам'ятних епізодів фільму – момент, коли Кевін кладе справжнього тарантула на обличчя Марва. Реакція актора Деніела Стерна виглядає настільки переконливою, що важко повірити: він справді погодився на такий експеримент.

Ба більше, павук у сцені був живим, а актор мав зберігати спокій, поки тварина повзала його обличчям. Стерн дозволив зняти лише один дубль, тому що не хотів зайвий раз наражати себе на такий досвід. Його крик, який ми чуємо у фільмі, додали вже під час постпродакшну, аби не налякати тарантула.

Реклама

Ще одна цікава деталь стосується Джо Пеші, який зіграв Гаррі. Актор намагався триматися від Маколея Калкіна осторонь між зніманнями, щоб хлопчик справді сприймав його як неприємного грабіжника. Так він хотів зробити взаємодію персонажів на екрані природнішою.

Кадр з фільму "Сам удома" / IMDb

Фільм усередині фільму, якого насправді не існує

"Тримай решту, брудна тварюко!" – цю фразу впізнають навіть ті, хто давно не переглядав "Сам удома". Вона звучить у чорно-білій гангстерській стрічці, яку Кевін вмикає на відеомагнітофоні, щоб налякати непроханих гостей.

Але є один нюанс: фільму "Ангели з брудними душами" ніколи не існувало. Цей короткий епізод спеціально зняли для комедії Кріса Коламбуса, стилізувавши його під старе гангстерське кіно. Водночас автори надихалися реальною картиною 1938 року "Ангели з брудними обличчями".

Цікаво, що вигадана стрічка настільки переконливо вписалася в історію, що деякі глядачі роками вважали її справжнім фільмом.

Реклама

Кадр з фільму "Сам удома" / IMDb

Не лише комедія: навіщо фільму потрібен старенький сусід Кевіна

За галасливими пастками, кумедними ситуаціями та протистоянням із грабіжниками прихована ще одна історія, яка робить "Сам удома" значно глибшим, ніж здається на перший погляд.

Йдеться про старенького сусіда Марлі, якого спочатку боїться Кевін. Чоловік здається хлопчикові загадковим і навіть небезпечним, однак згодом між ними виникає особливий зв'язок. Ця сюжетна лінія додає комедії зворушливості та нагадує, що за святковою метушнею важливо не забувати про близьких.

Кадр з фільму "Сам удома" / IMDb

Чому "Сам удома" досі хочеться переглядати

За 36 років стрічка не просто стала впізнаваною комедією, а перетворилася на частину масової різдвяної культури. Її регулярно повертають на екрани, цитують, обговорюють у соцмережах і показують дітям, які тільки знайомляться з пригодами Кевіна.

Можливо, секрет популярності полягає в тому, що кожен знаходить у цій історії щось своє. Для когось це спогади про дитинство та зимові канікули, для інших – можливість знову посміятися з невдалих спроб Гаррі й Марва, а для когось – нагадування про те, наскільки важливо цінувати близьких.

Кадр з фільму "Сам удома" / IMDb

Схожу атмосферу дитинства та кінематографічної ностальгії має й культова комедія "Матильда", історія якої також досі залишається улюбленою для мільйонів глядачів.