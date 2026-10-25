Цій казці вже 30 років: чому "Матильду" хочеться передивитися навіть у дорослому віці

Є фільми, які в дитинстві хочеться передивлятися заради улюблених сцен, а через роки – вже з інших причин. "Матильда" режисера Денні ДеВіто саме така стрічка. І одна з найзворушливіших історій, пов'язаних із фільмом, сталася зовсім не на екрані, розповідає 24 Канал.

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Дівчинка, яка знайшла порятунок у книжках

Матильда Вормвуд із дитинства відрізняється від своєї родини. Поки батько захоплений телевізором і власними справами, а мати не поділяє інтересів доньки, дівчинка самостійно відкриває для себе світ літератури. Згодом з'ясовується, що вона має ще й незвичайні здібності.

"Матильда": дивитись трейлер

У дитинстві ця історія захоплює магією та кумедними витівками. Однак із віком помічаєш інше: Матильді доводиться самій шукати те, що зазвичай дає родина, – увагу, розуміння й відчуття власної цінності. І саме тому її хочеться підтримувати навіть тоді, коли фантастика відходить на другий план.

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Транчбул – більше, ніж казкова лиходійка

У школі на Матильду чекає ще одне випробування – директорка Агата Транчбул у виконанні Пем Ферріс. Її методи виховання настільки жорстокі, що навчальний заклад більше нагадує місце покарання, ніж простір для дітей.

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Транчбул / Фото imdb

Проте Транчбул запам'ятовується не лише гротескним образом. Вона уособлює дорослого, який вважає владу дозволом принижувати інших. Матильда ж не погоджується з правилами, побудованими на страху. І, можливо, саме це робить фільм близьким навіть тим, хто давно закінчив школу.

Історія Марі Вілсон, яка додає фільму особливого сенсу

На екрані Матильда шукає дорослого, який стане для неї опорою. У житті юної акторки Мари Вілсон, яка зіграла головну героїню, теж був непростий період.

Під час зйомок її мама Сюзі боролася з раком молочної залози. Вона померла у квітні 1996 року, за кілька місяців до прем'єри фільму. Денні ДеВіто та його дружина Ріа Перлман підтримували дівчинку: проводили з нею час і запрошували до себе, поки її мама перебувала в лікарні. ДеВіто також показав Сюзі змонтовану версію стрічки, щоб вона встигла побачити роботу доньки.

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Мара Вілсон і Денні ДеВіто за кадром "Матильди" / Фото imdb

Ця деталь змінює сприйняття історії. Актори, які зіграли батьків, байдужих до Матильди, за кадром виявили до юної колеги саме ту турботу, якої так бракувало її героїні. Фільм присвятили пам'яті Сюзі.

Чому "Матильда" досі не втратила магії

Минуло 30 років, але ця історія не зводиться до ностальгії за кіно 1990-х. Вона нагадує, що розумній і допитливій дитині не потрібно ставати зручною для всіх, аби заслуговувати на повагу. А іноді одна людина, яка повірила в тебе, здатна змінити цілий світ.

Фільм "Матильда" / Фото imdb