24 Канал зібрав 5 старих мультсеріалів, які досі варто увімкнути і подивитись всією сім'єю.

"Тімон і Пумба" – 1995

IMDb: 7,1



"Тімон і Пумба" / Фото imdb



Після "Короля Лева" найбезтурботніша парочка савани отримала власний серіал. Тімон і Пумба подорожують світом, шукають пригоди й регулярно доводять, що фраза "Акуна Матата" чудово працює рівно до моменту, коли ви самі створили чергову катастрофу.

Що кажуть критики: оглядач A.V. Club назвав серіал смішним, дивакуватим і навмисно абсурдним. І, здається, кращого опису тут просто не придумати.

"Темний плащ" – 1991

IMDb: 7,6

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"Темний плащ" / Фото imdb



Вдень Дрейк Маллард – звичайний селезень і батько. Вночі – супергерой Темний плащ, "жах, що летить на крилах ночі". Щоправда, інколи головним суперлиходієм для нього стає власне его.

Що кажуть критики: перший сезон має 83% на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалять серіал за пародію на супергероїв, яскравих лиходіїв, жарти та героя, який може рятувати місто й одночасно милуватися собою.

"Дак Доджерс" – 2003

IMDb: 7,7



"Дак Доджерс" / Фото imdb



Даффі Дак прокидається у XXIV столітті й стає космічним героєм. Принаймні він сам у цьому абсолютно впевнений. Насправді ж рятувати ситуацію частіше доводиться його значно розумнішому помічнику.

Що кажуть критики: професійних рецензій на Rotten Tomatoes небагато, але Common Sense Media оцінив серіал у 4 з 5, відзначивши захопливі сюжети та гумор, який працює для дитячої аудиторії.

"Справжні мисливці за привидами" – 1986

IMDb: 7,6



"Справжні мисливці за привидами" / Фото imdb



Мультсеріал продовжив історію команди з культових "Мисливців за привидами". Тут є привиди, протонні бластери, зелений Лизун і достатньо монстрів, щоб дитині було цікаво, але сон після перегляду все-таки мав шанс відбутися.

Що кажуть критики: перший сезон має 100% на Rotten Tomatoes на основі 5 рецензій. Оглядачі особливо відзначали баланс гумору, пригод та атмосферу оригінальних фільмів.

"Качині історії" – 1987

IMDb: 8,0



"Качині історії" / Фото imdb



Скрудж МакДак разом із Крячиком, Квачиком і Кручиком шукає скарби, подорожує світом і вкотре доводить: мільярди мільярдами, а нормальний спокійний день у Качбурзі купити все одно неможливо.

Що кажуть критики: перший сезон отримав 100% на Rotten Tomatoes на основі 11 рецензій. Критики хвалять яскравий світ, пригодницький дух та історії, які залишаються веселими навіть через десятиліття.

Маємо ще одну добірку мультфільмів з 90-х.