24 Канал собрал 5 старых мультсериалов, которые и сегодня стоит включить и посмотреть всей семьей.

"Тимон и Пумба" – 1995

IMDb: 7,1



"Тимон и Пумба" / Фото imdb



После "Короля Льва" самая беззаботная парочка саванны получила собственный сериал. Тимон и Пумба путешествуют по миру, ищут приключения и регулярно доказывают, что фраза "Акуна Матата" прекрасно работает ровно до того момента, пока вы сами не устроили очередную катастрофу.

Что говорят критики: обозреватель A.V. Club назвал сериал смешным, чудаковатым и намеренно абсурдным. И, кажется, лучшего описания здесь просто не придумать.

"Черный плащ" – 1991

IMDb: 7,6

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на



"Черный плащ" / Фото imdb



Днем Дрейк Маллард – обычный селезень и отец. Ночью – супергерой Черный плащ, "ужас, летящий на крыльях ночи". Правда, иногда главным суперзлодеем для него становится его собственное эго.

Что говорят критики: первый сезон имеет 83% на Rotten Tomatoes. Обозреватели хвалят сериал за пародию на супергероев, ярких злодеев, шутки и героя, который может спасать город и одновременно любоваться собой.

"Дак Доджерс" – 2003

IMDb: 7,7



"Дак Доджерс" / Фото imdb



Даффи Дак просыпается в XXIV веке и становится космическим героем. По крайней мере, он сам в этом абсолютно уверен. На самом же деле спасать ситуацию чаще приходится его гораздо более умному помощнику.

Что говорят критики: профессиональных рецензий на Rotten Tomatoes немного, но Common Sense Media оценил сериал на 4 из 5, отметив увлекательные сюжеты и юмор, который подходит для детской аудитории.

"Настоящие охотники за привидениями" – 1986

IMDb: 7,6



"Настоящие охотники за привидениями" / Фото imdb



Мультсериал продолжил историю команды из культовых "Охотников за привидениями". Здесь есть привидения, протонные бластеры, зеленый Слизень и достаточно монстров, чтобы ребенку было интересно, но сон после просмотра все-таки имел шанс наступить.

Что говорят критики: первый сезон имеет 100% на Rotten Tomatoes на основе 5 рецензий. Обозреватели особенно отмечали баланс юмора, приключений и атмосферу оригинальных фильмов.

"Утиные истории" – 1987

IMDb: 8,0



"Утиные истории" / Фото imdb



Скрудж МакДак вместе с Крячиком, Квачиком и Кручиком ищет сокровища, путешествует по миру и в очередной раз доказывает: миллиарды – это миллиарды, а нормальный спокойный день в Качбурге купить все равно невозможно.

Что говорят критики: первый сезон получил 100% на Rotten Tomatoes на основе 11 рецензий. Критики хвалят яркий мир, дух приключений и истории, которые остаются веселыми даже спустя десятилетия.

У нас есть еще одна подборка мультфильмов из 90-х.