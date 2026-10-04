24 Канал зібрав п’ять теплих сімейних фільмів з нульових, які добре дивитися ввечері разом.

"Через Вінн-Діксі", 2005

IMDb: 6,4

Десятирічна Опал знаходить біля супермаркету кудлатого бездомного собаку і називає його Вінн-Діксі. Саме завдяки новому другові вона починає знайомитися з людьми у своєму містечку, знаходить друзів і поступово стає ближчою до батька.

Що кажуть критики: вони сприйняли стрічку неоднозначно, але головною її силою часто називали теплоту, щирість і просту історію про самотність, дружбу та прийняття. Для сімейного вечора саме ця простота тут і працює найкраще.

"Через Вінн-Діксі": дивитись трейлер

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"Містер Магоріум і його чарівна крамниця" 2007

IMDb: 6,2

Моллі працює у неймовірному магазині іграшок, де все буквально живе своїм життям. Але коли 243-річний власник містер Магоріум вирішує передати їй крамницю, магія починає зникати. Моллі доводиться повірити у себе – і, заодно, врятувати місце, де іграшки мають більше характеру, ніж деякі дорослі.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes дає фільму 39%. Оглядачі хвалили яскравий візуальний стиль і акторів, але дорікали простуватому сюжету.

"Містер Магоріум і його чарівна крамниця": дивитись трейлер

"Острів Нім" 2008

IMDb: 6,0

Нім живе з батьком-біологом на віддаленому тропічному острові серед тварин і пригод. Коли батько зникає у морі, дівчинка звертається по допомогу до автора своїх улюблених пригодницьких книжок. Проблема лише в тому, що ця авторка у реальному житті зовсім не така смілива, як її герой.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка має 51%. Критики відзначали добрі наміри й сімейний тон, хоча дорікали передбачуваністю та спрощеними персонажами.

"Острів Нім": дивитись трейлер

"План гри" 2007

IMDb: 6,2

Зірковий футболіст Джо Кінгман має гроші, славу і життя холостяка, яке його цілком влаштовує. Аж раптом на порозі з’являється восьмирічна дівчинка і повідомляє, що вона його донька. З цього моменту замість вечірок у Джо починаються балет, дитячі проблеми й дуже швидке знайомство з реальним батьківством.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 28%. Їхній головний аргумент – фільм доволі стандартний для Disney. Водночас глядачі оцінили його значно тепліше.

"План гри": дивитись терйлер

"Готель для собак" 2009

IMDb: 5,5

Брат і сестра Енді та Брюс не можуть тримати собаку у прийомній сім’ї, тому знаходять покинутий готель і перетворюють його на справжній рай для бездомних псів. Дуже швидко одного собаки стає мало, а таємний притулок починає нагадувати собачий п’ятизірковий курорт.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 47%. Критики називали його передбачуваним і простим, але визнавали, що дітям і любителям собак він цілком може зайти.

"Готель для собак": дивитись трейлер

Маємо для вас ще добірку сімейних мультфільмів на вихідні.



