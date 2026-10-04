24 Канал собрал пять душевных семейных фильмов нулевых, которые приятно смотреть вечером всей семьей.

"Через Винн-Дикси", 2005

IMDb: 6,4

Десятилетняя Опал находит возле супермаркета лохматую бездомную собаку и называет ее Винн-Дикси. Именно благодаря новому другу она начинает знакомиться с людьми в своем городке, находит друзей и постепенно сближается с отцом.

Что говорят критики: они восприняли фильм неоднозначно, но главной его силой часто называли теплоту, искренность и простую историю об одиночестве, дружбе и принятии. Для семейного вечера именно эта простота здесь и работает лучше всего.

"Через Винн-Дикси": смотреть трейлер

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"Мистер Магориум и его волшебный магазин" 2007

IMDb: 6,2

Молли работает в невероятном магазине игрушек, где все буквально живет своей жизнью. Но когда 243-летний владелец мистер Магориум решает передать ей магазин, магия начинает исчезать. Молли приходится поверить в себя – и, заодно, спасти место, где у игрушек больше характера, чем у некоторых взрослых.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 39%. Обозреватели хвалили яркий визуальный стиль и актеров, но критиковали примитивный сюжет.

"Мистер Магориум и его волшебный магазин": смотреть трейлер

"Остров Ним" 2008

IMDb: 6,0

Ним живет с отцом-биологом на отдаленном тропическом острове среди животных и приключений. Когда отец исчезает в море, девочка обращается за помощью к автору своих любимых приключенческих книг. Проблема лишь в том, что эта писательница в реальной жизни вовсе не такая смелая, как ее герой.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 51%. Критики отмечали благие намерения и семейный тон, хотя и упрекали в предсказуемости и упрощенных персонажах.

"Остров Ним": смотреть трейлер

"План игры" 2007

IMDb: 6,2

Звездный футболист Джо Кингман имеет деньги, славу и жизнь холостяка, которая его вполне устраивает. Но вдруг на пороге появляется восьмилетняя девочка и сообщает, что она его дочь. С этого момента вместо вечеринок у Джо начинаются балет, детские проблемы и очень быстрое знакомство с реальным отцовством.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 28%. Их главный аргумент – фильм довольно стандартен для Disney. В то же время зрители оценили его гораздо теплее.

"План игры": смотреть трейлер

"Отель для собак" 2009

IMDb: 5,5

Брат и сестра Энди и Брюс не могут держать собаку в приемной семье, поэтому находят заброшенный отель и превращают его в настоящий рай для бездомных собак. Очень скоро одной собаки становится мало, а тайный приют начинает напоминать пятизвездочный курорт для собак.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes у фильма 47%. Критики называли его предсказуемым и простым, но признавали, что детям и любителям собак он вполне может понравиться.

"Отель для собак": смотреть трейлер

У нас для вас еще подборка " семейных мультфильмов " на выходные.