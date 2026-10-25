Этой сказке уже 30 лет: почему "Матильду" хочется пересмотреть даже во взрослом возрасте

Есть фильмы, которые в детстве хочется пересматривать ради любимых сцен, а спустя годы – уже по другим причинам. "Матильда" режиссера Дэнни ДеВито – именно такая картина. И одна из самых трогательных историй, связанных с фильмом, произошла вовсе не на экране, рассказывает 24 Канал.

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Девочка, нашедшая спасение в книгах

Матильда Вормвуд с детства отличается от своей семьи. Пока отец увлечен телевизором и своими делами, а мать не разделяет интересов дочери, девочка самостоятельно открывает для себя мир литературы. Впоследствии выясняется, что у нее есть еще и необычные способности.

"Матильда": смотреть трейлер онлайн

В детстве эта история увлекает магией и забавными проделками. Однако с возрастом замечаешь другое: Матильде приходится самой искать то, что обычно дает семья, – внимание, понимание и ощущение собственной ценности. И именно поэтому ее хочется поддерживать даже тогда, когда фантастика отходит на второй план.

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Транчбул – больше, чем сказочная злодейка

В школе Матильду ждет еще одно испытание – директор Агата Транчбул в исполнении Пэм Феррис. Ее методы воспитания настолько жестоки, что учебное заведение больше напоминает место наказания, чем пространство для детей.

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Транчбул / Фото imdb

Однако Транчбул запоминается не только своим гротескным образом. Она олицетворяет взрослого человека, который считает власть разрешением унижать других. Матильда же не соглашается с правилами, построенными на страхе. И, возможно, именно это делает фильм близким даже тем, кто давно закончил школу.

История Мари Уилсон, придающая фильму особый смысл

На экране Матильда ищет взрослого, который станет для нее опорой. В жизни юной актриса Мари Уилсон, сыгравшей главную героиню, тоже был непростой период.

Во время съемок ее мама Сьюзи боролась с раком молочной железы. Она умерла в апреле 1996 года, за несколько месяцев до премьеры фильма. Дэнни ДеВито и его жена Риа Перлман поддерживали девочку: проводили с ней время и приглашали к себе, пока ее мама находилась в больнице. ДеВито также показал Сьюзи смонтированную версию фильма, чтобы она успела увидеть работу дочери.

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Мара Уилсон и Дэнни ДеВито за кадром "Матильды" / Фото imdb

Эта деталь меняет восприятие истории. Актеры, сыгравшие родителей, равнодушных к Матильде, за кадром проявили к юной коллеге именно ту заботу, которой так не хватало ее героине. Фильм посвятили памяти Сьюзи.

Почему "Матильда" до сих пор не утратила свою магию

Прошло 30 лет, но эта история не сводится к ностальгии по кино 1990-х. Она напоминает, что умному и любознательному ребенку не нужно становиться удобным для всех, чтобы заслужить уважение. А иногда один человек, поверивший в тебя, способен изменить целый мир.

Фильм "Матильда" / Фото imdb