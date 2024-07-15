Этих персонажей знают миллионы: как изменились актеры культового сериала "Теория большого взрыва"

Сериал "Теория большого взрыва", который выходил с 2007 по 2019 годы, стал культовым. За историю его существования создатели сняли 12 сезонов и 279 серий. Более десяти лет зрители наблюдали за жизнью главных героев, которые умели поднять настроение.

Некоторые люди до сих пор любят пересматривать "Теорию большого взрыва", поскольку полюбили интересный сюжет и смешных персонажей. Как сейчас выглядят актеры любимого сериала, расскажет Кино 24.

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Как изменились актеры сериала "Теория большого взрыва"

Джонни Галэки – Леонард Хофстедтер

Джонни Галэки / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма актера

Джим Парсонс – Шелдон Купер

Джим Парсонс / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото Getty Images

Кейли Куоко – Пенни

Кейли Куоко / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма актрисы

Саймон Хелберг – Говард Воловиц

Саймон Хелберг / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото Getty Images

Кунал Найар – Раджеш Кутраппали

Кунал Найар / Коллаж Кино 24, кадр из сериала, фото из инстаграма актера

О чем сериал "Теория большого взрыва"

В сериале рассказывается о двух физиках – Леонардо и Шелдоне, которые невероятно талантливы в своей сфере. Несмотря на блестящий ум, ребятам сложно общаться с женщинами, да и с людьми в целом. Как-то их соседкой становится девушка, по имени Пенни, тогда и ситуация меняется. Зрители также знакомятся с их друзьями – Говардом и Раджешем. Этот сериал – идеален для того, чтобы расслабиться и от души посмеяться.

"Теория большого взрыва": смотрите онлайн трейлер сериала

Возможно, кто-то из вас поймал ностальгию, когда увидел, как изменились актеры "Теории большого взрыва". Ведь этот сериал знают и любят во всем мире. Некоторые люди готовы пересматривать его каждый год.