Как сообщает 24 Канал, речь идет о Чаке Лорри – американском сценаристе, продюсере и создателе культовых ситкомов "Два с половиной человека", "Теория большого взрыва" и "Юный Шелдон". 18 октября ему исполнится 74 года, и он до сих пор активно работает в Голливуде.

Как сейчас выглядит Чак Лорри

Чак Лорри совсем не похож на человека, который десятилетиями заставлял миллионы зрителей смеяться перед телевизорами. Седые волнистые волосы, аккуратная борода, стильные очки и классические костюмы – скорее профессор престижного университета, чем один из самых успешных комедийных продюсеров Голливуда.



Чак Лорри / Фото Profoto



Кстати, настоящее имя сценариста – Чарльз Майкл Левин. А свою карьеру он начинал вовсе не в кино, а в музыке. Лорри работал гитаристом и писал песни, в частности стал автором хита Дебби Харри French Kissin' in the USA.

Впоследствии он решил попробовать свои силы на телевидении. И, похоже, это было одно из самых удачных карьерных решений в его жизни.

Какие культовые сериалы создал Чак Лорри

За десятилетия работы Лорри стал автором и соавтором десятков телевизионных проектов. Среди самых известных:

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"Два с половиной человека" (2003–2015) – история беззаботного холостяка Чарли, чья жизнь переворачивается с ног на голову после переезда брата и племянника.

"Теория большого взрыва" (2007–2019) – комедия о компании гениальных физиков, которые способны объяснить происхождение Вселенной, но теряются перед обычным свиданием.

"Мамочка" (2013–2021) – ситком о непростых отношениях матери и дочери, которые пытаются справиться с зависимостями и начать жизнь заново.

"Юный Шелдон" (2017–2024) – история детства гениального Шелдона Купера, который даже в школе умудрялся доводить взрослых до отчаяния.

"Метод Комински" (2018–2021) – комедия с Майклом Дугласом о старении, дружбе и жизни бывшего актера, ставшего преподавателем актерского мастерства.

Лорри также создал "Дарму и Грега", "Сибилл" и другие популярные комедии. А над ситкомом "Майк и Молли" с Мелиссой Маккарти работал в качестве исполнительного продюсера.

Не обошлось и без голливудских скандалов

Самый громкий конфликт в карьере Лорри связан с Чарли Шином, который играл главную роль в сериале "Два с половиной человека".

В 2011 году актера отстранили от съемок на фоне проблем с зависимостями и публичных конфликтов. Шин обвинял Лорри в своем увольнении, а их ссора превратилась в настоящее голливудское шоу.

Интересно, что спустя много лет бывшие враги помирились. Более того, Шин даже появился в комедийном проекте Лорри "Букмекер" (Bookie).

Сам Чак Лорри не собирается уходить на пенсию. В июле 2026 года состоялась премьера его нового сериала "Стюарт не смог спасти Вселенную" (Stuart Fails to Save the Universe) – очередного спин-оффа "Теории большого взрыва".

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