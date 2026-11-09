Звезда фильма "Маленькие негодяи" повзрослела и потрясла Голливуд: аресты, бедность и шестеро детей

Как сообщает Page Six, 41-летний Брэндон "Баг" Холл, сыгравший Альфальфу в культовой комедии "Маленькие негодяи" (1994), оказался в центре скандала из-за сбора средств на нужды своей семьи.

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В 2020 году Холл оставил актерскую карьеру и решил жить как можно дальше от цивилизации. Вместе с женой Джилл и пятью детьми он поселился в Арканзасе, где семья обустраивает собственное хозяйство.

Брэндон "Баг" Холл / Фото Bug Hall/X



Актер рассказывал, что раздал большую часть сбережений и имущества, сознательно выбрав жизнь в бедности из-за религиозных убеждений.

Однако незадолго до рождения шестого ребенка денег не хватило. Холл запустил сбор средств на GoFundMe, попросив 2 тысячи долларов на обустройство жилья и оплату счетов. По состоянию на 8 ноября неравнодушные люди пожертвовали уже более 20 тысяч долларов.

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Брэндон "Баг" Холл с семьей / Фото GofundMe



Не обошлось и без скандалов. В 2020 году актера задержали в Техасе по подозрению в употреблении химических веществ для вдыхания. В апреле 2026 года у него снова возникли проблемы с законом из-за неявки в суд по делу о нарушении правил дорожного движения.

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Холл также неоднократно возмущал пользователей соцсетей спорными высказываниями о женщинах и воспитании детей.

Когда же комментаторы посоветовали ему найти работу вместо того, чтобы просить пожертвований, бывшая кинозвезда заявила, что будет продолжать заводить детей и строить собственную ферму.

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