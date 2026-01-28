Без грима и украшений: как выглядят актеры "Бриджертонов" в реальной жизни

Уже завтра, 29 января, на Netflix выходит долгожданный 4 сезон "Бриджертонов". Зрителей снова ждет путешествие в мир любви и противостояния.

По этому случаю 24 Канал покажет главных героев в реальной жизни без ярких платьев и изящных костюмов, ведь актеры действительно отличаются от своего образа в кино.

К теме "Бриджертоны" возвращаются: когда выйдут первые серии 4 сезона

Как выглядят актеры "Бриджертонов" в реальной жизни?

Джонатан Бейли (Энтони Бриджертон)

В сериале актер играет роль старшего брата в семье, ведь он стал главой семьи после внезапной смерти отца. Во втором сезоне он устроил личную жизнь и женился на той, которую действительно любит.

Джонатан Бейли / Фото из инстаграма актера

Никола Кохлан (Пенелопа)

В предыдущем сезоне девушка раскрыла свою тайну. Она – Леди Уислдаун, та самая, которая знала все и обо всех. Пенелопа долго любила своего соседа и друга – Колина Бриджертона. И наконец ей удалось получить взаимное чувство любви и создать семью.

Никола Кохлан / Фото из инстаграма актрисы

Люк Томпсон (Бенедикт Бриджертон)

У актера очень харизматичная роль в сериале. Еще с первого сезона он стал тем, кого полюбили зрители. Интересно, что в новом, 4 сезоне, именно история этого героя станет главной. Поэтому, вероятно, семья Бриджертонов снова расширится.

Люк Томсон / Фото Getty images

Фиби Дайневор (Дафни Бриджертон)

История этой героини стала дебютной в сериале. Она не просто была любимицей королевы, но и вышла замуж за графа, который клялся, что никогда не женится и не продолжит род своего отца.

Фиби Дайневор / Фото Getty images

Люк Ньютон (Колин Бриджертон)

Именно он в предыдущем сезоне женился на Пенелопе Фезерингтон, которая любила его много лет, однако не находила смелости признаться в этом. Зрителей ждет продолжение истории этой семьи в новом сезоне.

Люк Ньютон / Фото Getty images

Аджоа Андо (Леди Данбери)

Образ британской актрисы в кино значительно отличается от ее стиля в реальной жизни. Но это не так важно, ведь в "Бриджертонах" она стала особым украшением, которая помогла сойтись не одной паре.

Аджоа Андо / Фото Getty images

Клаудия Джесси (Элуиза Бриджертон)

Еще одна ключевая героиня в сериале, которая не фанатеет от темы замужества, а желает учиться и развиваться. Ее мать даже отсрочила дебют дочери, однако замужество никто не отменял. Кто знает, возможно, 4 сезон принесет в жизнь Элуизи очередные изменения.

Клаудия Джесси / Фото Getty images

Рут Хэммелл (Вайолет Бриджертон)

Эта героиня отличается особой любовью к своим детям и стремится, чтобы каждый почувствовал, что такое настоящая и искренняя любовь. Она потеряла своего мужа слишком рано и много лет жила с этой болезненной раной в сердце, и вдруг на ее пути появляется интересный персонаж, который имеет все шансы завоевать Леди Бриджертон.

Рут Хэммелл / Фото Getty images

В новом сезоне появятся и новые герои, но об этом чуть позже.