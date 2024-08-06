Несмотря на то, что премьера сериала "Зачарованные" состоялась уже давно, зрители все равно до сих пор любят его смотреть. Однако некоторых любимых актеров уже нет в живых. Больше об этом расскажет Кино 24.

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Какие актеры из сериала "Зачарованные" умерли

Шеннен Доэрти

13 июля 2024 года умерла известная американская актриса Шеннен Доэрти, которая в сериале сыграла Прю. Долгое время женщина боролась с раком молочной железы – страшную болезнь ей диагностировали в 2015 году. Со временем знаменитость рассказала, что находится в ремиссии. Однако впоследствии рак таки вернулся и начал развиваться.

Шеннен Доэрти / Фото из инстаграма актрисы

Ребекка Болдинг

В июле 2022 года в возрасте 73 лет из жизни ушла актриса Ребекка Болдинг. Известно, что она также боролась с раком. Женщину можно увидеть еще в таких сериалах: "Беверли-Хиллз, 90210", "Мелроуз Плейс" и "Лу Грант". Актерская карьера Ребекки началась в Чикаго, а уже потом она покорила Голливуд.

Ребекка Болдинг / Фото People

Билли Драго

Популярный американский актер Билли Драго умер в Лос-Анджелесе летом 2019 года. Произошло это после того, как он получил осложнения от инсульта. На момент смерти мужчине было 73 года. Кроме сериала "Зачарованные", Билли присоединился и к съемкам в таких проектах: "Сверхъестественное" и "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски".

Билли Драго / Фото Getty Images

Без этих актеров невозможно представить сериал "Зачарованные". Однако, к сожалению, они не смогли побороть болезни. Мы больше не увидим этих звезд в других проектах, но можем насладиться их игрой в старых.