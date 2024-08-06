Не только Шеннен Доэрти: кого из актеров культового сериала "Зачарованные" уже нет в живых

Американский сериал "Зачарованные", выходивший на телеэкранах с 1998 по 2006 год, однозначно стал культовым. За это время зрители увидели 8 сезонов и 178 серий. В нем рассказывается о тех сестрах, Фиби, Пайпер и Прю, которые владеют магией. В третьем сезоне также появляется их сводная сестра Пейдж.

Несмотря на то, что премьера сериала "Зачарованные" состоялась уже давно, зрители все равно до сих пор любят его смотреть. Однако некоторых любимых актеров уже нет в живых. Больше об этом расскажет Кино 24.

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Какие актеры из сериала "Зачарованные" умерли

Шеннен Доэрти

13 июля 2024 года умерла известная американская актриса Шеннен Доэрти, которая в сериале сыграла Прю. Долгое время женщина боролась с раком молочной железы – страшную болезнь ей диагностировали в 2015 году. Со временем знаменитость рассказала, что находится в ремиссии. Однако впоследствии рак таки вернулся и начал развиваться.

Шеннен Доэрти / Фото из инстаграма актрисы

Ребекка Болдинг

В июле 2022 года в возрасте 73 лет из жизни ушла актриса Ребекка Болдинг. Известно, что она также боролась с раком. Женщину можно увидеть еще в таких сериалах: "Беверли-Хиллз, 90210", "Мелроуз Плейс" и "Лу Грант". Актерская карьера Ребекки началась в Чикаго, а уже потом она покорила Голливуд.

Ребекка Болдинг / Фото People

Билли Драго

Популярный американский актер Билли Драго умер в Лос-Анджелесе летом 2019 года. Произошло это после того, как он получил осложнения от инсульта. На момент смерти мужчине было 73 года. Кроме сериала "Зачарованные", Билли присоединился и к съемкам в таких проектах: "Сверхъестественное" и "Крутой Уокер: Правосудие по-техасски".

Билли Драго / Фото Getty Images

Без этих актеров невозможно представить сериал "Зачарованные". Однако, к сожалению, они не смогли побороть болезни. Мы больше не увидим этих звезд в других проектах, но можем насладиться их игрой в старых.