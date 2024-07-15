За годы появилось много аниме, которые стоят внимания зрителей. Редакция Кино 24 расскажет, что нужно посмотреть, если вы как раз ищете интересный анимационный фильм.

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"Ван Пис"

Рейтинг IMDb: 9.0

Главный герой аниме – пират Луффи, который отправляется на поиски сокровища Ван Пис. Вместе с ним в путешествие идут Пираты Соломенской Шляпы. Впереди у команды много вызовов и препятствий. Сначала они наталкиваются на Капитана Багги, силу которого очень сложно побороть.

"Ван Пис": смотрите онлайн трейлер аниме

"Атака на титанов"

Рейтинг IMDb: 9.1

В этом аниме показан мир во времена псевдосредневековья. Народ пытается выжить, поскольку на него постоянно нападают существа, которые похожи на людей, – их называют титанами. С великанами очень сложно справиться, однако в борьбу вступает отряд скаутов, который состоит из отважных и мужественных воинов.

"Атака на титанов": смотрите онлайн трейлер аниме

"Наруто"

Рейтинг IMDb: 8.4

В аниме рассказывается о парне-сироте, которого зовут Наруто. Он живет в поселении ниндзя и не может найти общий язык с людьми. Главного героя всегда обижают и называют неудачником. Наруто хочет показать, на что он способен, и получить уважение от окружающих, поэтому стремится управлять поселком.

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"Наруто": смотрите онлайн трейлер аниме

"Аватар: Последний защитник"

Рейтинг IMDb: 7.2

События фильма происходят в мире, где есть четыре Нации: Огонь, Вода, Воздух и Земля. Каждая из них имеет своего руководителя, то есть мага. Все стихии может покорить единственный человек – Аватар, который является Властелином мира. Как-то на долю одного парня выпадает важная миссия – спасти свой мир от власти и жестокости Огня.

"Аватар: Последний защитник": смотрите онлайн трейлер аниме

Надеемся, что среди наших читателей есть поклонники аниме. Выбирайте, что будете смотреть в ближайшее время!