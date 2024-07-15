За роки з'явилося багато аніме, які вартують уваги глядачів. Редакція Кіно 24 розповість, що потрібно подивитися, якщо ви якраз шукаєте цікавий анімаційний фільм.

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"Ван Піс"

Рейтинг IMDb: 9.0

Головний герой аніме – пірат Луффі, який відправляється на пошуки скарбу Ван Піс. Разом з ним у подорож йдуть Пірати Солом'янського Капелюха. Попереду у команди багато викликів та перешкод. Спершу вони наштовхуються на Капітана Баггі, силу якого дуже складно побороти.

"Ван Піс": дивіться онлайн трейлер аніме

"Атака титанів"

Рейтинг IMDb: 9.1

У цьому аніме показаний світ у часи псевдосередньовіччя. Народ намагається вижити, оскільки на нього постійно нападають істоти, які подібні на людей, – їх називають титанами. З велетнями дуже складно справитися, однак у боротьбу вступає загін скаутів, який складається з відважних та мужніх воїнів.

"Атака титанів": дивіться онлайн трейлер аніме

"Наруто"

Рейтинг IMDb: 8.4

В аніме розповідається про хлопця-сироту, якого звати Наруто. Він мешкає у поселенні ніндзя та не може знайти спільну мову з людьми. Головного героя завжди ображають та називають невдахою. Наруто хоче показати, на що він здатний, та здобути повагу від оточення, тому прагне керувати селищем.

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"Наруто": дивіться онлайн трейлер аніме

"Аватар: Останній захисник"

Рейтинг IMDb: 7.2

Події фільму відбуваються у світі, де є чотири Нації: Вогонь, Вода, Повітря та Земля. Кожна з них має свого керівника, тобто мага. Усі стихії може підкорити єдина людина – Аватар, який є Володарем світу. Якось на долю одного хлопця випадає важлива місія – врятувати свій світ від влади та жорстокості Вогню.

"Аватар: Останній захисник": дивіться онлайн трейлер аніме

Надіємося, що серед наших читачів є прихильники аніме. Обирайте, що будете дивитися найближчим часом!