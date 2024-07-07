Кіно 24 зібрав одні з найкращих фантастичних фільмів, що вийшли за останні роки. Якщо ви обожнюєте мріяти, міркувати та роздумувати – ці стрічки для вас.

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"Володар перснів"

Кіносерія з трьох фільмів Пітера Джексона про пригоди гобіта Фродо, який вирушає у подорож разом з Братством. Їхня мета – знищити Перстень та його творця, Темного лорда Саурона.

"Володар перснів": дивіться трейлер онлайн

"Лабіринт Фавна"

Мексиканський фільм розповідає про реальний та фентезійний світ, що переплітаються один між одним під час Іспанської громадянської війни. Юна дівчина Офелія спустилась у підземний лабіринт і до настання півночі має пройти три випробування.

"Лабіринт Фавна": дивіться трейлер онлайн

"Людина-павук: Додому шляху нема"

Супергеройський фільм розповідає про однойменного персонажа Пітера Паркера / Людини-павука, роль якого виконав Том Голланд. Його близькі люди опиняються в небезпеці, тому герой просить допомоги у Доктора Стрейджа і стикається з новими проблемами.

"Людина-павук: Додому шляху нема": дивіться трейлер онлайн

"Інтерстеллар"

Людство опиняється на межі вимирання, тому науковці шукають нову планету, на яку могли б переселитися земляни. Джозеф Купер очолює найважливішу міжпланетну експедицію.

"Інтерстеллар": дивіться трейлер онлайн

"Аватар"

Колишній морпіх Джейк Саллі, у якого параліч ніг, погодився вирушити на експедицію на планету Пандора. Він повинен дослідити й подружитися з її населенням – розумними людиноподібними істотами на'ві. У другій частині фільму Джейк Саллі вже як на'ві шукає новий дім для своєї сім'ї.

"Аватар": дивіться трейлер онлайн

"Дюна"

Франшиза, що створена на основі роману Френка Герберта, переносить глядачів на пустельну планету Арракіс, де молодий Пол Атрідіз має набути сил і здобути контроль над найціннішим ресурсом у Всесвіті – спайсом.

"Дюна": дивіться трейлер онлайн

"Той, хто біжить по лезу 2049"

Продовження легендарного кіберпанкового фільму "Той, хто біжить по лезу" переносить нас у майбутнє, де офіцер Kа розслідує таємницю, що може змінити світ.

"Той, хто біжить по лезу 2049": дивіться трейлер онлайн

"Марсіянин"

Коли під час місії на Марс астронавт Марк Вотні залишається один на планеті, він має використати всі свої знання і винахідливість, щоб вижити. Інженерні рішення і людська стійкість у важких умовах роблять цю історію захопливою і такою, що надихає.

"Марсіянин": дивіться трейлер онлайн

"Початок"

Дом Кобб – майстер проникнення у чужі сни, який отримує шанс на виправдання, якщо зможе виконати надскладне завдання. Йому треба здійснити "початок" – вставити ідею у свідомість іншої людини.

"Початок": дивіться трейлер онлайн



