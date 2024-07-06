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"Завжди говори "так"
Це історія про простого і сором'язливого Карла Аллена, який звик казати "ні" на всі пропозиції життя. Однак після відвідування мотиваційного семінару, Карл вирішує змінити свою тактику і починає говорити "так" на все.
"Завжди говори "так": дивіться трейлер онлайн
Ця зміна відкриває перед ним нові можливості, захопливі пригоди і навіть справжнє кохання. Але чи дійсно життя, наповнене тільки згодами, є ідеальним?
"Таємне життя Уолтера Мітті"
Волтер Мітті – звичайний офісний працівник журналу Life, який тікає від одноманітності свого життя у світ фантазій. У своїх мріях він стає героєм неймовірних пригод і романтичних історій.
"Таємне життя Уолтера Мітті": дивіться трейлер онлайн
Але коли існування журналу опиняється під загрозою, Волтер наважується вийти з зони комфорту і вирушає у реальну подорож, яка виявляється ще більш дивовижною, ніж його уявні пригоди.