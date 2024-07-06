В материале Кино 24 – две замечательные ленты, что заставят вас смеяться от души. Расслабьтесь и приготовьтесь к положительным эмоциям с нашей подборкой комедийных фильмов.
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"Всегда говори "да"
Это история о простом и застенчивом Карле Аллене, который привык говорить "нет" на все предложения жизни. Однако после посещения мотивационного семинара, Карл решает изменить свою тактику и начинает говорить "да" на все.
"Всегда говори "да": смотрите трейлер онлайн
Это изменение открывает перед ним новые возможности, увлекательные приключения и даже настоящую любовь. Но действительно ли жизнь, наполненная только согласиями, является идеальной?
"Тайная жизнь Уолтера Митти"
Уолтер Митти – обычный офисный работник журнала Life, который убегает от однообразия своей жизни в мир фантазий. В своих мечтах он становится героем невероятных приключений и романтических историй.
"Тайная жизнь Уолтера Митти": смотрите трейлер онлайн
Но когда существование журнала оказывается под угрозой, Уолтер решается выйти из зоны комфорта и отправляется в реальное путешествие, которое оказывается еще более удивительным, чем его воображаемые приключения.