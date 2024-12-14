24 Канал расскажет о лентах в жанре фантастики, которые помогут убежать от реальности на несколько часов. Здесь фантастические приключения, волшебные существа и невероятные пейзажи, от которых невозможно оторваться.

К слову Для всей семьи: 3 топовые украинские фильмы, которые стоит посмотреть в период зимних праздников

"Властелин Колец"

События происходят в Средиземье – вымышленном мире, где хоббит Фродо Бегинз отправляется вместе с Братством в путешествие. Их цель – уничтожить Единое Кольцо и его создателя, Темного Лорда Саурона. Первая часть кинотрилогии рассказывает о том, как кольцо попадает в руки маленького хоббита. Только от Фродо зависит, кому будет помогать кольцо – добру или силам тьмы.

Экранизация классической фэнтезийной саги Дж. Р. Р. Толкина захватывает детализацией. Эта трилогия стала классикой, которую обязательно стоит посмотреть всем.

"Властелин колец: Хранители кольца": смотрите трейлер онлайн

"Аватар"

В 2154 году человечество добывает ценный материал на Пандоре – спутнике планеты, находящейся в звездной системе Альфа Центавра. Там проживает местное племя – человекоподобные разумные существа на'ви. Чтобы исследовать спутник и ее жителей, ученые сочетают генетику людей и на'ви и создают гибридов – аватаров. В центре сюжета – бывший морской пехотинец Джейк Салли с параличом ног, который прибывает на Пандору и становится аватаром.

Этот фильм захватывает невероятными визуальными эффектами и сильной идеей об экологии и любви к природе. В 2022 году вышла вторая часть "Аватара", а в следующем году планируется выход третьей.

"Аватар": смотрите трейлер онлайн

"Хроники Нарнии"

Родители отправляют четырех своих детей из Лондона в спокойную деревню, где они будут жить в доме старого профессора, друга их семьи. Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси обнаруживают в доме таинственное место – на первый взгляд, старый шкаф, который на самом деле является порталом в страну Нарнии.

Эта история о добре, дружбе и борьбе со злом наполнена магией и приключениями. По книгам Клайва Стейплза Льюиса было снято 3 фильма, которые стоят просмотра.

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы подарят вам моменты магии и вдохновят на новые подвиги в жизни. Желаем приятного просмотра!