24 Канал розповість про стрічки у жанрі фантастики, що допоможуть втекти від реальності на кілька годин. Тут фантастичні пригоди, чарівні істоти та неймовірні краєвиди, від яких неможливо відірватися.

До слова Для усієї сім'ї: 3 топові українські фільми, які варто переглянути в період зимових свят

"Володар Перснів"

Події відбуваються у Середзем'ї – вигаданому світі, де гобіт Фродо Беґінз вирушає разом з Братством у подорож. Їхня мета – знищити Єдиний Перстень та його творця, Темного Лорда Саурона. Перша частина кінотрилогії розповідає про те, як кільце потрапляє в руки маленького гобіта. Лише від Фродо залежить, кому допомагатиме перстень – добру чи силам темряви.

Екранізація класичної фентезійної саги Дж. Р. Р. Толкіна захоплює деталізацією. Ця трилогія стала класикою, яку обов'язково варто подивитися всім.

"Володар перснів: Хранителі персня": дивіться трейлер онлайн

"Аватар"

У 2154 році людство видобуває цінний матеріал на Пандорі – супутнику планети, що перебуває у зоряній системі Альфа Центавра. Там проживає місцеве плем'я – людиноподібні розумні істоти на'ві. Щоб дослідити супутник та її мешканців, вчені поєднують генетику людей та на'ві й створюють гібридів – аватарів. У центрі сюжету – колишній морський піхотинець Джейк Саллі з паралічем ніг, який прибуває на Пандору та стає аватаром.

Цей фільм захоплює неймовірними візуальними ефектами та сильною ідеєю про екологію та любов до природи. У 2022 році вийшла друга частина "Аватару", а наступного року планується вихід третьої.

"Аватар": дивіться трейлер онлайн

"Хроніки Нарнії"

Батьки відправляють чотирьох своїх дітей з Лондона до спокійного села, де вони житимуть у будинку старого професора, друга їхньої сім'ї. Пітер, С'юзен, Едмунд і Люсі виявляють у домі таємниче місце – на перший погляд, стару шафу, яка насправді є порталом до країни Нарнії.

Ця історія про добро, дружбу і боротьбу зі злом наповнена магією та пригодами. За книжками Клайва Стейплза Льюїса було знято 3 фільми, які варті перегляду.

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми подарують вам моменти магії та надихнуть на нові подвиги у житті. Бажаємо приємного перегляду!