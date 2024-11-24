Цепляют за душу: 3 грустных фильма для времен, когда хочется поплакать

Когда в жизни бывает непростой период, или накрывает осенне-зимняя хандра, хочется на максимум выплеснуть свои чувства. Фильмы обладают уникальной способностью вызывать у людей сильные эмоции, напоминать о том, что мы не одиноки и высвободить гормоны счастья.

Наука подтверждает, что выплеск интенсивных эмоций и слезы могут способствовать выработке гормонов счастья. 24 Канал подготовил подборку фильмов, которые помогут поплакать и освободить себя от негативных эмоций, чтобы чувствовать себя лучше.

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"Мой ужасный сосед"

Ворчливый старикашка Отто, который потерял жену, не хочет дружить с другими и отпугивает окружающих своим невыносимым характером.

Все меняется, когда у него появляются новые соседи – супруги с двумя дочками, которые не обращают внимания на озлобленность Отто. И со временем лед начинает таять. Этот фильм умиляет и заставляет по-другому посмотреть в жизнь даже в самый сложный период.

"Мой ужасный сосед": смотрите трейлер онлайн

"Дневник памяти"

События разворачиваются в доме престарелых, где мужчина читает историю любви одной женщине. Он рассказывает о сельском парне Ное, который с первого взгляда влюбился в девушку Элли.

Ее семья аристократического происхождения. Девушка не сразу отвечает парню взаимностью, но впоследствии поддается любви. Но ее родители выступают против их отношений.

"Дневник памяти": смотрите трейлер онлайн

"Душа"

Мультфильм рассказывает об учителе музыки Джо Гарднере, который мечтает о выступлении на сцене. Когда его мечта наконец может осуществиться, Джо попадает в удивительный мир, где живут души. Они пытаются понять, чего хотят и какова их истинная цель существования.

Джо знакомится с душой под номером 22, которая до сих пор не определилась, что ей нравится. Это очень трогательная история со смыслом, что заставляет задуматься.

"Душа": смотрите трейлер онлайн

Запасайтесь салфетками и любимым теплым напитком и позвольте себе искренне проявить все эмоции за просмотром этих фильмов.